Моуринью оплакивает Мануэля Фернандеша

Скончался Мануэль Фернандеш - легендарный португальский нападающий умер в возрасте 73 лет. Речь идёт об игроке, занимающем второе место в иерархии бомбардиров в истории лиссабонского «Спортинга», с которым он дважды выигрывал чемпионат Португалии. В общей сложности он забил 257 мячей за «Спортинг». Также Мануэль Фернандеш сыграл три десятка матчей за сборную Португалии.

- Великий человек, великий игрок, Он поверил в меня, когда я был мальчиком, он привёл меня в профессиональный футбол. Он навсегда останется моим наставником, Мануэль Фернандеш, - написал в связи с утратой Жозе Моуринью, ныне наставник турецкого «Фенербахче».