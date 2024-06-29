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Чемпионат Португалии

Моуринью оплакивает Мануэля Фернандеша

29 Июня 2024 • 22:38 Комментировать

Скончался Мануэль Фернандеш - легендарный португальский нападающий умер в возрасте 73 лет. Речь идёт об игроке, занимающем второе место в иерархии бомбардиров в истории лиссабонского «Спортинга», с которым он дважды выигрывал чемпионат Португалии. В общей сложности он забил 257 мячей за «Спортинг». Также Мануэль Фернандеш сыграл три десятка матчей за сборную Португалии.

- Великий человек, великий игрок, Он поверил в меня, когда я был мальчиком, он привёл меня в профессиональный футбол. Он навсегда останется моим наставником, Мануэль Фернандеш, - написал в связи с утратой Жозе Моуринью, ныне наставник турецкого «Фенербахче».


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Евро-Футбол.Ру,
Жозе Моуринью Спортинг Лиссабон Мануэль Фернандеш ещё теги
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