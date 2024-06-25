Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 3 7
Швейцария 3 5
Венгрия 3 3
Шотландия 3 1
Группа B
Испания 3 9
Италия 3 4
Хорватия 3 2
Албания 3 1
Группа C
Англия 2 4
Дания 2 2
Словения 2 2
Сербия 2 1
Группа D
Нидерланды 2 4
Франция 2 4
Австрия 2 3
Польша 2 0
Группа E
Румыния 2 3
Бельгия 2 3
Словакия 2 3
Украина 2 3
Группа F
Португалия 2 6
Турция 2 3
Чехия 2 1
Грузия 2 1
Чемпионат Португалии

В «Бешикташ» переходит экс-игрок сборной Португалии

25 Июня 2024 • 17:36 Комментировать

«Бешикташ» дал понять, что состав команды пополнит экс-игрок сборной Португалии Рафа Силва. Пресс-служба турецкого клуба опубликовала в социальных сетях несколько эмодзи с орлами. Это символ «Бенфики», за которую Силва выступал с лета 2016 года.

Как сообщает Nexus Sports, «Бешикташ» подпишет с Силвой контракт на три года. 31-летний форвард будет зарабатывать в Турции 6 миллионов евро за сезон. Рафа получит подписной бонус в размере 10 миллионов евро.

Как можно догадаться, Рафа Силва переходит в «Бешикташ» в статусе свободного агента после истечения срока контракта в Лиссабоне.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Бешикташ Рафа Силва трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Договорной матч на Евро-2024: Почему Румыния и Словакия собираются сыграть вничью Реальная группа смерти: Кто выйдет из группы E в 1/8 финала Евро-2024 Ямаль подписал контракт на 10 лет с известным брендом и купил два дома «ПСЖ» нашёл замену Мбаппе на Евро-2024 - названо имя нападающего Что нужно Грузии для выхода в плей-офф Евро-2024 Суперкомпьютер назвал финальную пару Евро-2024 Глава «Реала» Перес принял решение по Лунину Мартинес – об ассисте Роналду: «Этот момент следует показывать во всех академиях Португалии» В Нидерландах отреагировали на информацию о возвращении Промеса в «Спартак» Фернандеш оценил голевую передачу Роналду в матче Евро-2024
Сборная Италии спаслась на 8-й добавленной минуте, практически выбросив Хорватию с Евро-2024 Договорной матч на Евро-2024: Почему Румыния и Словакия собираются сыграть вничью Автогол оторвался в споре бомбардиров: Испания дожала Италию с помощью Калафьори и выиграла группу Гюлер – крутая мощь: Турция повергла Грузию в боевом матче Сборная Германии переиграла венгров и первой вышла в плей-офф домашнего Евро Суперкомпьютер назвал финальную пару Евро-2024 Роналду заявил о дате завершения карьеры в сборной, а «Реал» выбрал нового тренера – в главных слухах недели Президент «Реала» Перес выбрал тренера на замену Анчелотти Пять игроков, из-за которых Португалия разорвала Турцию и выиграла группу Месси: Я не такой, как Роналду
Спортивные новости
Ферстаппен стал победителем Гран-при Испании, Хэмилтон - третий Калинская на тай-брейке уступила Пегуле в финале турнира в Берлине Овечкин попал в список игроков НХЛ с самыми неэффективными контрактами Хайман побил рекорд Овечкина в НХЛ «Эдмонтон» расправился с «Флоридой» и сравнял счёт в финальной серии Кубка Стэнли Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 25 Июня
17:36 · Португалия. Примейра-лига
В «Бешикташ» переходит экс-игрок сборной Португалии
24 Июня
22:44 · Чемпионат Европы 2024
​В Португалии критикуют Трубина
22 Июня
18:24 · Португалия. Примейра-лига
Невеш отказался продлевать контракт с «Бенфикой» слухи
19 Июня
16:57 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Зенита» интересен «Порту»
04:44 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» нашёл альтернативу Йоро, который предпочитает перейти в «Реал» слухи
17 Июня
18:31 · Испания. Ла Лига
«Порту» предложит 15 млн евро за игрока «Барселоны» 2
11:35 · Испания. Ла Лига
Назван клуб, в который может уйти нападающий «Барселоны» Витор Роке
15 Июня
21:06 · Англия. Премьер-лига
«Бенфика» требует 120 млн евро за трансферную цель «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед»
13 Июня
22:12 · Франция. Лига 1
Луис Энрике хочет видеть в «ПСЖ» португальца, чей ценник превышает 100 млн евро
07:57 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» предложил контракт португальцу Фернандешу
12 Июня
21:58 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» потратил порядка 15 млн евро на вингера «Браги» официально
11:08 · Англия. Премьер-лига
Полузащитник «Бенфики» стал трансферной целью «Ливерпуля» 1
11 Июня
22:56 · Англия. Премьер-лига
Вундеркинд Невеш отказался продлевать контракт с «Бенфикой» – игрок интересен топ-клубам
20:08 · Португалия. Примейра-лига
Кутаисское «Торпедо» могут пополнить ещё две звезды европейского футбола 1 слухи
10 Июня
20:35 · Португалия. Примейра-лига
Жоау Мариу: «Порту» хочет выиграть все трофеи
Все новости
Рекомендуем