В «Бешикташ» переходит экс-игрок сборной Португалии

«Бешикташ» дал понять, что состав команды пополнит экс-игрок сборной Португалии Рафа Силва. Пресс-служба турецкого клуба опубликовала в социальных сетях несколько эмодзи с орлами. Это символ «Бенфики», за которую Силва выступал с лета 2016 года.

Как сообщает Nexus Sports, «Бешикташ» подпишет с Силвой контракт на три года. 31-летний форвард будет зарабатывать в Турции 6 миллионов евро за сезон. Рафа получит подписной бонус в размере 10 миллионов евро.

Как можно догадаться, Рафа Силва переходит в «Бешикташ» в статусе свободного агента после истечения срока контракта в Лиссабоне.