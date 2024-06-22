Опорный хавбек «Бенфики» Жоау Невеш не стал продлевать трудовой договор с клубом. Об этом сообщает Record.

По сведениям источника, португальский гранд предложил 19-летнему футболисту повышение заработной платы в два раза (с 500 тысяч до 1 млн евро), но полузащитник ответил отказом. По его мнению, это слишком маленькая сумма.

Ранее сообщалось, что в услугах Невеша заинтересованы «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

В прошедшем клубном сезоне Невеш появился на поле в 55 встречах с учетом всех турниров, забил три мяча и записал на свой счет два ассиста.

Текущий контракт игрока с «Бенфикой» рассчитан до лета 2028 года.