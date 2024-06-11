В ближайшие дни воспитанник «ПСЖ» Мамаду Сахо станет защитником «Торпедо» из Кутаиси. Об этом официально стало известно во вторник, 11 июня.

Но Сахо может стать не единственным известным подписанием «Торпедо» этим летом. По информации хорватского портала Dnevnik.hr, в кутаисский клуб могут перебраться возрастной вингер «Хайдука» из Сплита Иван Перишич и Луиш Нани, бывший полузащитник сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед». Клуб из Кахетии намерен благодаря звёздным переходам стать чемпионом Грузии.

Перишичу сейчас 35 лет, он выступает в родном сплитском «Хайдуке». Нани в свои 37 лет – игрок турецкого клуба «Адана Демирспор».