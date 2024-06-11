Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 0 0
Шотландия 0 0
Венгрия 0 0
Швейцария 0 0
Группа B
Хорватия 0 0
Испания 0 0
Италия 0 0
Албания 0 0
Группа C
Дания 0 0
Словения 0 0
Сербия 0 0
Англия 0 0
Группа D
Нидерланды 0 0
Польша 0 0
Франция 0 0
Австрия 0 0
Группа E
Украина 0 0
Румыния 0 0
Словакия 0 0
Бельгия 0 0
Группа F
Турция 0 0
Грузия 0 0
Португалия 0 0
Чехия 0 0
Чемпионат Португалии

Кутаисское «Торпедо» могут пополнить ещё две звезды европейского футбола слухи

11 Июня 2024 • 20:08 Комментировать (1)

В ближайшие дни воспитанник «ПСЖ» Мамаду Сахо станет защитником «Торпедо» из Кутаиси. Об этом официально стало известно во вторник, 11 июня.

Но Сахо может стать не единственным известным подписанием «Торпедо» этим летом. По информации хорватского портала Dnevnik.hr, в кутаисский клуб могут перебраться возрастной вингер «Хайдука» из Сплита Иван Перишич и Луиш Нани, бывший полузащитник сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед». Клуб из Кахетии намерен благодаря звёздным переходам стать чемпионом Грузии.

Перишичу сейчас 35 лет, он выступает в родном сплитском «Хайдуке». Нани в свои 37 лет – игрок турецкого клуба «Адана Демирспор».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 1
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Луиш Нани Иван Перишич Торпедо Кутаиси трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Ermak
11 Июня 2024 в 20:14
Нани еще играет?
Генич покинул «Матч ТВ» Роналду – второй самый возрастной игрок Евро-2024, Модрич – третий Селюк назвал «крысой» бывшего тренера «Спартака» Роналду не вышел, а Модрич зарешал: сборная Хорватии в гостях переиграла Португалию Моуринью назвал топ-сборную, которая не выиграет Евро-2024 Агент высказался о переходе Депая в «Спартак» «Спартак» хочет подписать опытного вратаря – назван один из кандидатов «Спартак» выбрал нападающего, который заменит Соболева Фелиш назвал лучшего футболиста в истории - это не Месси и даже не Роналду Вратарь «Реала» Куртуа высказал мнение о Лунине
«Реал» может потерять Беллингема Легенда «Манчестер Юнайтед» Руни выбрал лучшего между Гвардиолой и Фергюсоном Назван лучший вратарь мира: Нойер занял пятое место, Куртуа лишь десятый Шевченко назвал лучшего нападающего в истории «Милана» Месси ответил, сыграет ли на чемпионате мира – 2026 Назван лучший нападающий 2000-х: Роналдо - второй, Ибрагимович на пятом месте Лунин не поздравил Куртуа после победы «Реала» в Лиге чемпионов Анчелотти заявил, что «Реал» снимется с престижного турнира Нервотрёпка без Криштиану Роналду: Португалия чуть не упустила победу над финнами, ведя со счётом 3:0 «Барселона» уже выбрала замену Флику на случай провала
Спортивные новости
«Флорида» одержала победу во втором матче финала Кубка Стэнли над «Эдмонтоном» Ещё одна известная российская теннисистка будет выступать за другую страну Канарейкин назвал Бобровского лучшим вратарём мира Канарейкин: «Барков играет на элитном уровне» Ферстаппен выиграл Гран-при Канады, Норрис - второй Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 11 Июня
20:08 · Португалия. Примейра-лига
Кутаисское «Торпедо» могут пополнить ещё две звезды европейского футбола 1 слухи
10 Июня
20:35 · Португалия. Примейра-лига
Жоау Мариу: «Порту» хочет выиграть все трофеи
09 Июня
17:33 · Россия. Премьер-лига
Европейский клуб ведёт переговоры с воспитанником «Краснодара» слухи
00:15 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов потратить более 50 млн евро на защитника – клуб выбирает из трёх вариантов
08 Июня
23:40 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва убеждает товарища по сборной перейти в «Манчестер Сити» вместо «Манчестер Юнайтед»
22:08 · Португалия. Примейра-лига
Моуринью ответил, перейдёт ли Рафа Силва в «Фенербахче»
16:35 · Англия. Премьер-лига
«Бенфика» не подпишет Гринвуда
16:07 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» сделает новое предложение по Невешу
07 Июня
11:59 · Германия. Бундеслига
«Бавария» хочет усилить атаку вингером «Порту»
06 Июня
21:09 · Португалия. Примейра-лига
Бывший ассистент Консейсау возглавил «Порту» официально
12:32 · Россия. Премьер-лига
Худяков может продолжить карьеру в Европе слухи
05 Июня
23:53 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов предложить 60 млн евро за португальского игрока слухи
19:19 · Нидерланды. Эредивизие
«Порту» выкупил Консейсау у «Аякса» официально
15:34 · Португалия. Примейра-лига
В «Порту» приняли решение по будущему 41-летнего Пепе
04 Июня
17:21 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» предложил за полузащитника 60 млн евро, но услышал отказ
Все новости
Рекомендуем