Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Португалии

Жоау Мариу: «Порту» хочет выиграть все трофеи

10 Июня 2024 • 20:35 Комментировать

Защитник «Порту» Жоау Мариу поделился ожиданиями от следующего сезона.

— Мы хотим стать чемпионами Португалии. Мы сделаем все для достижения этой цели. Также будем стараться выиграть другие трофеи внутри страны и в Европе. Нам всегда хочется большего, и мы будем для этого работать, — приводит слова Мариу Record.

В минувшем сезоне 24-летний футболист появился на поле в 44 матчах во всех турнирах, отметился двумя забитыми голами и записал на свой счет четыре голевых паса.

Напомним, по итогам чемпионата Португалии Порту занял лишь третье место в турнирной таблице, набрав 72 очка в 34 турах.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Порту Жоау Мариу
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Назван лучший нападающий 2000-х: Роналдо - второй, Ибрагимович на пятом месте Генич покинул «Матч ТВ» Роналду не вышел, а Модрич зарешал: сборная Хорватии в гостях переиграла Португалию Селюк назвал «крысой» бывшего тренера «Спартака» Мбаппе наконец-то перешёл в «Реал», а «Спартак» нового голкипера отыскал: главные трансферы и слухи недели Кроос назвал фаворита предстоящего Евро — 2024 Роналду – второй самый возрастной игрок Евро-2024, Модрич – третий Тренер клуба АПЛ приехал в «Реал» за Луниным Кейн эмоционально высказался после поражения сборной Англии Легенда «Манчестер Юнайтед» Руни выбрал лучшего между Гвардиолой и Фергюсоном
«Реал» может потерять Беллингема Назван лучший вратарь мира: Нойер занял пятое место, Куртуа лишь десятый Шевченко назвал лучшего нападающего в истории «Милана» Месси ответил, сыграет ли на чемпионате мира – 2026 Назван лучший нападающий 2000-х: Роналдо - второй, Ибрагимович на пятом месте Лунин не поздравил Куртуа после победы «Реала» в Лиге чемпионов Нервотрёпка без Криштиану Роналду: Португалия чуть не упустила победу над финнами, ведя со счётом 3:0 «Барселона» уже выбрала замену Флику на случай провала Роналду – второй самый возрастной игрок Евро-2024, Модрич – третий Назван лучший нападающий мира: Месси занял седьмое место, Роналду лишь 15-й
Спортивные новости
Ещё одна известная российская теннисистка будет выступать за другую страну Канарейкин назвал Бобровского лучшим вратарём мира Канарейкин: «Барков играет на элитном уровне» Ферстаппен выиграл Гран-при Канады, Норрис - второй Алькарас в пяти сетах победил Зверева и выиграл «Ролан Гаррос» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 10 Июня
20:35 · Португалия. Примейра-лига
Жоау Мариу: «Порту» хочет выиграть все трофеи
09 Июня
17:33 · Россия. Премьер-лига
Европейский клуб ведёт переговоры с воспитанником «Краснодара» слухи
00:15 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов потратить более 50 млн евро на защитника – клуб выбирает из трёх вариантов
08 Июня
23:40 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва убеждает товарища по сборной перейти в «Манчестер Сити» вместо «Манчестер Юнайтед»
22:08 · Португалия. Примейра-лига
Моуринью ответил, перейдёт ли Рафа Силва в «Фенербахче»
16:35 · Англия. Премьер-лига
«Бенфика» не подпишет Гринвуда
16:07 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» сделает новое предложение по Невешу
07 Июня
11:59 · Германия. Бундеслига
«Бавария» хочет усилить атаку вингером «Порту»
06 Июня
21:09 · Португалия. Примейра-лига
Бывший ассистент Консейсау возглавил «Порту» официально
12:32 · Россия. Премьер-лига
Худяков может продолжить карьеру в Европе слухи
05 Июня
23:53 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов предложить 60 млн евро за португальского игрока слухи
19:19 · Нидерланды. Эредивизие
«Порту» выкупил Консейсау у «Аякса» официально
15:34 · Португалия. Примейра-лига
В «Порту» приняли решение по будущему 41-летнего Пепе
04 Июня
17:21 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» предложил за полузащитника 60 млн евро, но услышал отказ
15:13 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» определился с приоритетными кандидатами на позицию опорника 3
Все новости
Рекомендуем