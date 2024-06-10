Жоау Мариу: «Порту» хочет выиграть все трофеи

Защитник «Порту» Жоау Мариу поделился ожиданиями от следующего сезона.

— Мы хотим стать чемпионами Португалии. Мы сделаем все для достижения этой цели. Также будем стараться выиграть другие трофеи внутри страны и в Европе. Нам всегда хочется большего, и мы будем для этого работать, — приводит слова Мариу Record.

В минувшем сезоне 24-летний футболист появился на поле в 44 матчах во всех турнирах, отметился двумя забитыми голами и записал на свой счет четыре голевых паса.

Напомним, по итогам чемпионата Португалии Порту занял лишь третье место в турнирной таблице, набрав 72 очка в 34 турах.