Моуринью ответил, перейдёт ли Рафа Силва в «Фенербахче»

Новый главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью высказался о возможном подписании нападающего «Бенфики» Рафы Силвы.

— Рафа Силва переходит в «Фенербахче»? Это отличный игрок, но я слышал, что он близок к переходу в «Галатасарай», — цитирует Моуринью RTP Portugal.

31-летний португалец выступает за «Бенфику» с 2016 года. Ожидается, что этим летом нападающий покинет команду свободным агентом.

В минувшем сезоне Силва принял участие в 52 матчах во всех турнирах, забил 22 гола и записал на свой счет 15 результативных передач.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Силвы в 14 миллионов евро.