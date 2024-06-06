«Порту» объявил имя нового главного тренера после ухода с поста Сержиу Консейсау. Им стал 41-летний Витор Бруно, бывший ассистент в тренерском штабе «драконов». Молодой специалист подписал с «Порту» двухлетнее трудовое соглашение. В клубе Бруно уже давно – с 2017 года. Ранее главным тренером в своей карьере он ещё никогда не трудился.

Напомним, что в минувшем сезоне «Порту» довольствовался лишь бронзовыми медалями португальского чемпионата. Клуб набрал в свой актив 72 очка, отставание от первого места составило весомые 18 баллов.

Ранее сообщалось о том, что уже бывший наставник «Порту» Консейсау близок к аналогичному посту в «Марселе».