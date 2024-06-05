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В «Порту» приняли решение по будущему 41-летнего Пепе

05 Июня 2024 • 15:34 Комментировать

«Порту» решил не продлевать контракт с защитником Пепе. Об этом на своих страницах рассказывает Maisfutebol. По данным источника, новоиспечённый президент «драконов» Андре Виллаш-Боаш настроен проводить омоложение состава, поэтому 41-летний Пепе покинет клуб.

Отмечается, что Пепе может продолжить карьеру в Саудовской Аравии – опытный португалец уже получил предложение от одного из клубов из этой страны. О каком именно клубе идёт речь, в новостной заметке не уточняется.

Добавим, что Пепе в футбольном мире известен главным образом по выступлениям за «Реал» в 2007-2017 годах.

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