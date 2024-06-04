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По стопам Хави: Консейсау покинул «Порту» вскоре после продления контракта официально

04 Июня 2024 • 14:37 Комментировать

В конце апреля «Порту» объявлял о продлении контракта с Сержиу Консейсау до конца сезона 2027/2028. Прошло почти шесть недель, и португальский клуб объявил о расставании с 49-летним специалистом. «Драконы» поблагодарили Консейсау за работу. Пост главного тренера в клубе этот специалист занимал на протяжении семи сезонов.

Стоит сказать, что недавно в схожей манере «Барселона» рассталась с Хави. Каталонский клуб объявил об увольнении молодого тренера через месяц после объявления о том, что он продолжит работу в следующем сезоне.

Добавим, что в последнее время слухи связывали Консейсау с рядом европейских клубов.

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Евро-Футбол.Ру,
Порту Сержиу Консейсау
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