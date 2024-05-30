Футболист «Бенфики» Анхель ди Мария может в скором времени попрощаться с европейским футболом.

Договор 36-летнего вингера с «орлами» истекает в июне и вряд ли будет продлён. Как информирует ESPN Argentina, чемпион мира уже дал согласие на переход в «Интер Майами», где выступает его товарищ по сборной Аргентины Лионель Месси.

Ранее сообщалось, что Анхель ди Мария намерен на полгода вернуться в родной «Росарио Сентраль», а уже затем переехать в Америку.

В завершившейся кампании аргентинец записал на свой счёт 17 забитых мячей и 15 результативных передач в 48 матчах за «Бенфику» во всех турнирах.