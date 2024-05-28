Ди Мария поедет к Месси, но не сразу – раскрыт план

Будущее Анхеля ди Марии остаётся обсуждаемой темой, ведь действующий контракт аргентинца с «Бенфикой» истекает в июне. Как сообщает портал Goal, ссылаясь на A Bola, летом ди Мария подпишет краткосрочный контракт с клубом «Росарио», где он начинал карьеру в Аргентине. Договор будет рассчитан до конца 2024 года.

А затем, после периода в «Росарио», ди Мария планирует перейти в «Интер Майами» и присоединиться там к своему партнёру по сборной Аргентины – к Лионелю Месси.

Анхелю ди Марии 36 лет. В сезоне 2023/2024 атакующий полузащитник провёл 48 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 15 голевых передач на партнёров.