Консейсау покинет «Порту»

Сержиу Консейсау покидает должность главного тренера «Порту».

49-летний специалист недавно заключил с «драконами» новый контракт, рассчитанный до 2028 года, однако сотрудничество сторон всё же завершится. Как информирует инсайдер Джанлука ди Марцио, ссылаясь на Record, Консейсау не будет работать в «Порту» в новом сезоне. Рулевой уже сообщил о своём решении руководству клуба.

Сержиу Консейсау занимает пост наставника «Порту» с 2017 года. По слухам, на португальца претендовал «Милан», также его связывали с возможным назначением в «Марсель».

«Порту» финишировал на третьей строчке в завершившемся розыгрыше чемпионата Португалии. Недавно «драконы» выиграли Кубок Португалии, одолев в финале «Спортинг».