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«Бенфика» объявила о трансфере игрока «Манчестер Юнайтед»

27 Мая 2024 • 11:07 Комментировать
Риу Аве
1:1
Бенфика

Футболист «Манчестер Юнайтед» Альваро Фернандес продолжит карьеру в чемпионате Португалии.

Как сообщает в своих социальных сетях пресс-служба «Бенфики», контракт с 21-летним испанским полузащитником рассчитан до 2029 года.

Фернандес выступал за лиссабонскую команду в сезоне 2023/24 на правах аренды. На его счету 16 матчей за «Бенфику», один забитый мяч и одна результативная передача. Трансферная стоимость футболиста оценивается в семь миллионов евро.

«Бенфика» в минувшем сезоне заняла второе место в турнирной таблице, уступив золотые медали «Спортингу».

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