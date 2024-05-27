​Тареми попрощался с «Порту»

Иранский нападающий Мехди Тареми покинет «Порту» после четырёх лет выступлений в составе клуба. В своём последнем матче за клуб он помог «драконам» взять Кубок Португалии - «Порту» обыграл извечных визави из «Спортинга».

- Я горжусь тем, что выступал за «Порту» последние четыре года, это было необычно и волшебно, я сохраню очень тёплые воспоминания о клубе. Я забил сегодня решающий гол, это невероятно. Мы выиграли кубок и это большая честь для нас, - цитирует слова Тареми Porto Canal.

В следующем сезоне иранский форвард будет выступать в Италии, в составе только что выигравшего титул миланского «Интера».