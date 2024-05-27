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Чемпионат Португалии

​Тареми попрощался с «Порту»

27 Мая 2024 • 03:21 Комментировать

Иранский нападающий Мехди Тареми покинет «Порту» после четырёх лет выступлений в составе клуба. В своём последнем матче за клуб он помог «драконам» взять Кубок Португалии - «Порту» обыграл извечных визави из «Спортинга».

- Я горжусь тем, что выступал за «Порту» последние четыре года, это было необычно и волшебно, я сохраню очень тёплые воспоминания о клубе. Я забил сегодня решающий гол, это невероятно. Мы выиграли кубок и это большая честь для нас, - цитирует слова Тареми Porto Canal.

В следующем сезоне иранский форвард будет выступать в Италии, в составе только что выигравшего титул миланского «Интера».


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Евро-Футбол.Ру,
Порту Мехди Тареми
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