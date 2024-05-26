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Ди Мария имеет четыре варианта по будущему слухи

26 Мая 2024 • 19:35 Комментировать

Будущее атакующего полузащитника Анхеля ди Марии остаётся неопределённым. Действующий контракт аргентинца с «Бенфикой» истекает через месяц и несколько дней.

Как сообщает TodoFichajes, у 36-летнего ди Марии есть четыре варианта по будущему. Первый из них – остаться в «Бенфике», португальский клуб хотел бы сохранить аргентинца ещё на один сезон. Кроме того, интерес к Анхелю проявляют «Интер Майами», «Росарио Сентраль» и «Бешикташ».

Отмечается, что приоритетом ди Марии является продолжение карьеры в Европе. В то же время футболист считает, что наступил хороший момент для смены обстановки.

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