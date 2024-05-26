Аленичев рассказал, каким был Моуринью раньше

Бывший футболист «Порту» Дмитрий Аленичев рассказал о том, как с годами изменился Жозе Моуринью. По словам Аленичева, в «Порту» Моуринью ставил атакующий футбол.

«Та игра, которую мы показывали, – фантастика. Мы играли в атаку. Понятно, что думали об обороне, но соотношение в пользу нападения было 60 на 40 или 70 на 30. Сейчас у Жозе наоборот», - цитирует Аленичева Sports.ru.

Аленичев добавил, что Моуринью раньше никогда не жаловался, даже если «Порту» играл на ужасных полях. По словам Аленичева, Жозе мог в раздевалке поговорить о качестве поля, но публично никогда не сетовал на такие моменты.

«То, какие цитаты он выдаёт сейчас, – небо и земля по сравнению с тем, что было в «Порту», - подметил Аленичев.

В то же время Аленичев подчеркнул, что он не критикует нынешнего Моуринью. Экс-футболист предположил, что Жозе сознательно играет на публику.

Ровно 20 лет назад «Порту» Моуринью выиграл Лигу чемпионов – Аленичев тогда забил