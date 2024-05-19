«Порту» одолел «Брагу» в споре за третье место

В заключительном матче чемпионата Португалии «Брага» с «Порту» играли за третье место и Лигу Европы вместо Лиги конференций. При этом «драконов» устраивала ничья. Виктор Гомес испортил матч «Браге» собрав карточек на удаление уже к 12-й минуте. Конечно, весь матч вдесятером да против «Порту» непросто провести. Тем не менее, шансы у соперника оставались вплоть до 84-й минуты, когда гол Вандерсона Галено окончательно заставил «Брагу» капитулировать.

«Порту» занял третье место, соперник - четвертое.