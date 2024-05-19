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Чемпионат Португалии

«Порту» одолел «Брагу» в споре за третье место

19 Мая 2024 • 00:35 Комментировать
Брага
0:1
Порту
окончен

В заключительном матче чемпионата Португалии «Брага» с «Порту» играли за третье место и Лигу Европы вместо Лиги конференций. При этом «драконов» устраивала ничья. Виктор Гомес испортил матч «Браге» собрав карточек на удаление уже к 12-й минуте. Конечно, весь матч вдесятером да против «Порту» непросто провести. Тем не менее, шансы у соперника оставались вплоть до 84-й минуты, когда гол Вандерсона Галено окончательно заставил «Брагу» капитулировать.

«Порту» занял третье место, соперник - четвертое.

Протокол игры  
Брага0:1Порту
  84'Галено Вандерсон (0:1)
Матеус ЛимаГомес Виктор  8'  12'Паулу Оливейра  13'Ньякате СикуБорха Кристиан  79'Моутинью ЖоауПицци Луиш 20' (Карвалью Витор ( 20') Орта РикардуСаласар Родриго 67' (Джало Альваро ( 67') Брума Арминду 82' (Лопеш Рони ( 82') Руис Абель 81' (Банза Симон ( 81')
Запасные: Марин АдрианФонте ЖозеГорничек ЛукашН'Дур ШерСатчи Сердар
Кошта ДиогуФернандеш Мартим 46' (Мариу Жоау III ( 46') Зе ПедроОтавио ЭдмилсонВенделл БоргесВарела АланНико Гонсалес 76' (Эуштакиу Стивен ( 76') Консейсау Франсишку  31' 77' (Тареми Мехди ( 77') Пепе VI 90' (Груйич Марко ( 90') Галено ВандерсонЭванилсон 90' (Боржеш Гонсалу ( 90')
Запасные: Кардозу ФабиуРомариуЛодер ДэнниРамош Клаудиу
18 мая. Стадион "Брага Мунисипал" (Брага).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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