«Порту» одолел «Брагу» в споре за третье место

В заключительном матче чемпионата Португалии «Брага» с «Порту» играли за третье место и Лигу Европы вместо Лиги конференций. При этом «драконов» устраивала ничья. Виктор Гомес испортил матч «Браге» собрав карточек на удаление уже к 12-й минуте. Конечно, весь матч вдесятером да против «Порту» непросто провести. Тем не менее, шансы у соперника оставались вплоть до 84-й минуты, когда гол Вандерсона Галено окончательно заставил «Брагу» капитулировать.
«Порту» занял третье место, соперник - четвертое.
Протокол игры
|84'Галено Вандерсон (0:1)
Матеус Лима•Гомес Виктор 8'• 12'Паулу Оливейра• 13'Ньякате Сику•Борха Кристиан• 79'Моутинью Жоау•Пицци Луиш20' (Карвалью Витор (20') •Орта Рикарду•Саласар Родриго67' (Джало Альваро (67') •Брума Арминду82' (Лопеш Рони (82') •Руис Абель81' (Банза Симон (81')
Кошта Диогу•Фернандеш Мартим46' (Мариу Жоау III (46') •Зе Педро•Отавио Эдмилсон•Венделл Боргес•Варела Алан•Нико Гонсалес76' (Эуштакиу Стивен (76') •Консейсау Франсишку 31'77' (Тареми Мехди (77') •Пепе VI90' (Груйич Марко (90') •Галено Вандерсон•Эванилсон90' (Боржеш Гонсалу (90')
Запасные: Кардозу Фабиу•Ромариу•Лодер Дэнни•Рамош Клаудиу
18 мая. Стадион "Брага Мунисипал" (Брага).
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