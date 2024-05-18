«Спортинг» разгромил аутсайдера в последнем матче сезона

«Спортинг» завершил сезон домашним матчем против «Шавиша». Чемпионы не оставили ни шанса вылетающему сопернику. На экваторе первого тайма Виктор Дьёкереш с 11-метровой отметки развел по углам голкипера и мяч. Он же дважды отличился с игры в конце первого тайма, правда, один из голов отменили. Тут же соперник остался в меньшинстве. Жуан Паулинью сделал счет разгромным ударом с лета.

3:0, «Спортинг» оторвался на 10 очков от финишировавшей второй «Бенфики».