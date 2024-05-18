«Спортинг» разгромил аутсайдера в последнем матче сезона

«Спортинг» завершил сезон домашним матчем против «Шавиша». Чемпионы не оставили ни шанса вылетающему сопернику. На экваторе первого тайма Виктор Дьёкереш с 11-метровой отметки развел по углам голкипера и мяч. Он же дважды отличился с игры в конце первого тайма, правда, один из голов отменили. Тут же соперник остался в меньшинстве. Жуан Паулинью сделал счет разгромным ударом с лета.
3:0, «Спортинг» оторвался на 10 очков от финишировавшей второй «Бенфики».
Протокол игры
|(1:0) Дьёкереш Виктор23'
|(2:0) Дьёкереш Виктор37'
|(3:0) Паулинью Жуан55'
Пинту Диогу•Нету Луиш57' (Сент-Жюст Йерри (57') •Коатес Себастьян•Инасиу Гонсалу•Эсгаю Рикарду 48'73' (Эдвардс Маркус (73') •Морита Хидемаса73' (Браганса Даниэл (73') •Юлманд Мортен 45'46' (Паулинью Жуан (46') •Сантуш Нуну II•Тринкан Франсишку•Дьёкереш Виктор•Педру Гонсалвеш
Гонсало Пинто•Ногейра46' (Круз Сандру (46') •Фернандеш Вашку84' (Витория Стивен (84') •Пий Джуниор• 45'Силла Хабиб• 82'Гуззу Рафаэл46' (Родригеш Бруну (46') •Гимарайнш Рикарду•Морим Эдер•Виктор Пауло68' (Соуза Бернардо (68') •Алвес Даниэль•Санка Леандру46' (Коррея Жоау (46')
18 мая. Стадион "Жозе Алваладе" (Лиссабон).
Бан пользователя