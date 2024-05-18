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Чемпионат Португалии

«Спортинг» разгромил аутсайдера в последнем матче сезона

18 Мая 2024 • 22:05 Комментировать
Спортинг Л
3:0
Шавиш
окончен

«Спортинг» завершил сезон домашним матчем против «Шавиша». Чемпионы не оставили ни шанса вылетающему сопернику. На экваторе первого тайма Виктор Дьёкереш с 11-метровой отметки развел по углам голкипера и мяч. Он же дважды отличился с игры в конце первого тайма, правда, один из голов отменили. Тут же соперник остался в меньшинстве. Жуан Паулинью сделал счет разгромным ударом с лета.

3:0, «Спортинг» оторвался на 10 очков от финишировавшей второй «Бенфики».

Протокол игры  
Спортинг Л3:0Шавиш
(1:0) Дьёкереш Виктор23'  
(2:0) Дьёкереш Виктор37'  
(3:0) Паулинью Жуан55'  
Пинту ДиогуНету Луиш 57' (Сент-Жюст Йерри ( 57') Коатес СебастьянИнасиу ГонсалуЭсгаю Рикарду  48' 73' (Эдвардс Маркус ( 73') Морита Хидемаса 73' (Браганса Даниэл ( 73') Юлманд Мортен  45' 46' (Паулинью Жуан ( 46') Сантуш Нуну IIТринкан ФрансишкуДьёкереш ВикторПедру Гонсалвеш
Запасные: Коба КуандредиДиоманде УсманКуарежма ЭдуардуСильва ФрансискоФреснеда Иван
Гонсало ПинтоНогейра 46' (Круз Сандру ( 46') Фернандеш Вашку 84' (Витория Стивен ( 84') Пий Джуниор  45'Силла Хабиб  82'Гуззу Рафаэл 46' (Родригеш Бруну ( 46') Гимарайнш РикардуМорим ЭдерВиктор Пауло 68' (Соуза Бернардо ( 68') Алвес ДаниэльСанка Леандру 46' (Коррея Жоау ( 46')
Запасные: Оливейра де Моура Родриго СезарРибейру РубенКарраса МоураЭрнандес Эктор II
18 мая. Стадион "Жозе Алваладе" (Лиссабон).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Спортинг Лиссабон Шавиш

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Бесплатный прогноз и ставка на матч Спортинг — Шавиш чемпионата Португалии — 18 мая 2024
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