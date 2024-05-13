«Порту» лишь в концовке добыл ключевую победу над «Боавиштой»

В последнем матче предпоследнего тура Примейры «Порту» играл против «Боавишты». «Драконам» нужна была только победа, чтобы быть выше «Браги» перед очным спором за третье место. Гости же пытались подальше уйти от потенциальных стыков.

Аутсайдер практически не шёл вперёд и пытался просто отбиться, активно прерывая атаки нарушениями. Обилие карточек привело к удалению Педро Мальейру на 64-й минуте, но до этого «Боавишта» повела, воплотив в гол один из трех своих ударов. Только на 81-й минуте «Порту» отыгрался после удара Зе Педро - 1:1. Только на восьмой добавленной минуте Мехди Тареми вырвал победу - 2:1.

«Порту» со скрипом вышел на третье место и в следующем туре может играть на ничью с «Брагой». Соперник пятый с конца, запас от стыков - два очка.