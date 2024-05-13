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Чемпионат Португалии

«Порту» лишь в концовке добыл ключевую победу над «Боавиштой»

13 Мая 2024 • 00:33 Комментировать
Порту
2:1
Боавишта
окончен

В последнем матче предпоследнего тура Примейры «Порту» играл против «Боавишты». «Драконам» нужна была только победа, чтобы быть выше «Браги» перед очным спором за третье место. Гости же пытались подальше уйти от потенциальных стыков.

Аутсайдер практически не шёл вперёд и пытался просто отбиться, активно прерывая атаки нарушениями. Обилие карточек привело к удалению Педро Мальейру на 64-й минуте, но до этого «Боавишта» повела, воплотив в гол один из трех своих ударов. Только на 81-й минуте «Порту» отыгрался после удара Зе Педро - 1:1. Только на восьмой добавленной минуте Мехди Тареми вырвал победу - 2:1.

«Порту» со скрипом вышел на третье место и в следующем туре может играть на ничью с «Брагой». Соперник пятый с конца, запас от стыков - два очка.

Протокол игры  
Порту2:1Боавишта
  60'Лоуренсу Бруну II (0:1)
(1:1) Зе Педро81'  
(2:1) Тареми Мехди90'  
Кошта ДиогуФернандеш Мартим 59' (Тареми Мехди ( 59') Зе ПедроОтавио Эдмилсон  45'Венделл Боргес 66' (Лодер Дэнни ( 66') Варела Алан  80'Нико Гонсалес 84' (Ромариу ( 84') Консейсау ФрансишкуПепе VIГалено ВандерсонЭванилсон
Запасные: Кардозу ФабиуМариу Жоау IIIГруйич МаркоРамош КлаудиуБоржеш ГонсалуGoncalo Sousa
Гонсалвеш Жуан II  78'Мальейру Педро  40'  64'Авазьем ЧидозьеСассо ВенсанСантос Луис  56'Перес Себастьян  24' 86' (Макута Гайус ( 86'  90') Рейзиньо Мигель  74' 90' (Боженик Роберт ( 90') Вукотич Илия 86' (Камара Ибраима III ( 86') Да Силва Жоэль 78' (Феррейра Филипе ( 78') Лоуренсу Бруну II  45'Агра Салвадор  49' 78' (Ватай Масаки ( 78')
Запасные: Абаскаль РодригоДутра Сезар БернардоТавареш МартимБерна
12 мая. Стадион "Драгау" (Порту).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Боавишта Порту

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