«Бенфика» забила 5 голов в ворота «Ароки»

В предпоследнем туре чемпионата Португалии «Бенфика» играла против «Ароки». Команды уже лишились турнирной мотивации и могли действовать в свое удовольствие. В середине первого тайма Анхель ди Мария забил с пенальти. С 11-метрового был удвоен счет после удара Оркуна Кекчю. Еще до перерыва Рафа Силва сделал результат разгромным. В первой атаке второго тайма Рафа Силва эффектно пеебросил вратаря. Вскоре отличился ди Мария - дубль и 5:0, но ВАР отменил гол. Каспер Тенгстедт все же забил пятый мяч.

«Бенфика» в любом случае финиширует второй, соперник - седьмым.