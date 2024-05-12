«Бенфика» забила 5 голов в ворота «Ароки»

В предпоследнем туре чемпионата Португалии «Бенфика» играла против «Ароки». Команды уже лишились турнирной мотивации и могли действовать в свое удовольствие. В середине первого тайма Анхель ди Мария забил с пенальти. С 11-метрового был удвоен счет после удара Оркуна Кекчю. Еще до перерыва Рафа Силва сделал результат разгромным. В первой атаке второго тайма Рафа Силва эффектно пеебросил вратаря. Вскоре отличился ди Мария - дубль и 5:0, но ВАР отменил гол. Каспер Тенгстедт все же забил пятый мяч.
«Бенфика» в любом случае финиширует второй, соперник - седьмым.
Протокол игры
|(1:0) Ди Мария Анхель25'
|(2:0) Кекчю Оркун32'
|(3:0) Силва Рафа42'
|(4:0) Силва Рафа46'
|(5:0) Тенгстедт Каспер77'
Трубин Анатолий•Эурснес Фредрик•Отаменди Николас•Силва Антониу65' (Говейя Тьягу (65') •Альваро Фернандес•Невеш Жоау•Флорентину 36'65' (Родригес Фелипе II (65') •Ди Мария Анхель 59'76' (Рольхейсер Бенхамин (76') •Кекчю Оркун76' (Тенгстедт Каспер (76') •Мариу Жоау•Силва Рафа85' (Joao Rego (85')
Де Арруабаррена Игнасио•Эшгаю Тьягу• 28'Бамбу Робсон•Монтеро Франcиско•Веверсон•Сантуш Педру50' (Трецца Альфонсо (50') •Симау Давид 59'76' (Бускетс Ориоль (76') •Джейсон85' (Лаваль Юсуф (85') •Гонсалес Кристо76' (Пуче Мигель (76') •Силла Морлей•Морозов Владислав50' (Куасси Эбуэ (50')
Запасные: Милованов Богдан•Валиду Жоау•Роша Матиас•Витиньо Виктор
12 мая. Стадион "Эштадиу да Луш".
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