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Чемпионат Португалии

«Бенфика» забила 5 голов в ворота «Ароки»

12 Мая 2024 • 22:05 Комментировать
Бенфика
5:0
Арока
окончен

В предпоследнем туре чемпионата Португалии «Бенфика» играла против «Ароки». Команды уже лишились турнирной мотивации и могли действовать в свое удовольствие. В середине первого тайма Анхель ди Мария забил с пенальти. С 11-метрового был удвоен счет после удара Оркуна Кекчю. Еще до перерыва Рафа Силва сделал результат разгромным. В первой атаке второго тайма Рафа Силва эффектно пеебросил вратаря. Вскоре отличился ди Мария - дубль и 5:0, но ВАР отменил гол. Каспер Тенгстедт все же забил пятый мяч.

«Бенфика» в любом случае финиширует второй, соперник - седьмым.

Протокол игры  
Бенфика5:0Арока
(1:0) Ди Мария Анхель25'  
(2:0) Кекчю Оркун32'  
(3:0) Силва Рафа42'  
(4:0) Силва Рафа46'  
(5:0) Тенгстедт Каспер77'  
Трубин АнатолийЭурснес ФредрикОтаменди НиколасСилва Антониу 65' (Говейя Тьягу ( 65') Альваро ФернандесНевеш ЖоауФлорентину  36' 65' (Родригес Фелипе II ( 65') Ди Мария Анхель  59' 76' (Рольхейсер Бенхамин ( 76') Кекчю Оркун 76' (Тенгстедт Каспер ( 76') Мариу ЖоауСилва Рафа 85' (Joao Rego ( 85')
Запасные: Спенсер ДиогуСоареш СамуэлБернат ХуанПрестианни Джанлука
Де Арруабаррена ИгнасиоЭшгаю Тьягу  28'Бамбу РобсонМонтеро ФранcискоВеверсонСантуш Педру 50' (Трецца Альфонсо ( 50') Симау Давид  59' 76' (Бускетс Ориоль ( 76') Джейсон 85' (Лаваль Юсуф ( 85') Гонсалес Кристо 76' (Пуче Мигель ( 76') Силла МорлейМорозов Владислав 50' (Куасси Эбуэ ( 50')
Запасные: Милованов БогданВалиду ЖоауРоша МатиасВитиньо Виктор
12 мая. Стадион "Эштадиу да Луш".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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