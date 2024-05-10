Аморим: «Я не полечу ещё одним самолётом в Англию»

Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим снова подтвердил намерение остаться в лиссабонском клубе. При этом ранее молодой специалист летал в Англию, где контактировал с одним из клубов Премьер-лиги.

«Я не буду совершать тех же ошибок. У меня есть контракт со «Спортингом», и я сосредоточен только на своей работе в клубе. Я хочу выиграть второе подряд чемпионство. Я не полечу ещё одним самолётом в Англию», - сказал Аморим журналистам в ходе пресс-конференции.

Ранее слухи связывали Рубена Аморима с такими клубами, как «Ливерпуль», «Вест Хэм» и «Челси». Специалист успел извиниться за контакты с англичанами.