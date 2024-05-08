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Чемпионат Португалии

Консейсау хочет покинуть «Порту» и возглавить итальянский клуб

08 Мая 2024 • 20:07 Комментировать
Порту
...
Боавишта
12.05 22:30

Наставник «Порту» Сержиу Консейсау выразил желание возглавить «Милан» по окончании текущего сезона.

Как информирует издание La Gazzetta dello Sport, португальский специалист планирует договориться с руководством «драконов» о досрочном расторжении контракта, который действует до середины 2028 года.

По этому поводу Консейсау проведёт встречу с президентом клуба Андре-Виллаш Боашем.

Стоит напомнить, что Консейсау возглавляет «Порту» с 2017 года. В текущем сезоне коллектив располагается на третьем месте в турнирной таблице первенства Португалии, заработав 66 баллов.

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Милан Порту Сержиу Консейсау ещё теги

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