Консейсау хочет покинуть «Порту» и возглавить итальянский клуб

Наставник «Порту» Сержиу Консейсау выразил желание возглавить «Милан» по окончании текущего сезона.

Как информирует издание La Gazzetta dello Sport, португальский специалист планирует договориться с руководством «драконов» о досрочном расторжении контракта, который действует до середины 2028 года.

По этому поводу Консейсау проведёт встречу с президентом клуба Андре-Виллаш Боашем.

Стоит напомнить, что Консейсау возглавляет «Порту» с 2017 года. В текущем сезоне коллектив располагается на третьем месте в турнирной таблице первенства Португалии, заработав 66 баллов.