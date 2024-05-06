«Бешикташ» хочет заполучить известного атакующего полузащитника Анхеля ди Марию. Как сообщает в социальных сетях журналист Мурат Озен, турецкий клуб провёл встречу с менеджером 36-летнего ди Марии. Представитель игрока запросил информацию о «Бешикташе» и Стамбуле.

Напомним, что прошлым летом ди Мария вернулся в «Бенфику». В нынешнем сезоне звёздный аргентинец провёл в различных соревнованиях 47 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 16 голов и 15 результативных передач на партнёров. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Анхеля ди Марию в 4 миллиона евро.