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Турецкий клуб ведёт переговоры по ди Марии слухи

06 Мая 2024 • 16:27 Комментировать

«Бешикташ» хочет заполучить известного атакующего полузащитника Анхеля ди Марию. Как сообщает в социальных сетях журналист Мурат Озен, турецкий клуб провёл встречу с менеджером 36-летнего ди Марии. Представитель игрока запросил информацию о «Бешикташе» и Стамбуле.

Напомним, что прошлым летом ди Мария вернулся в «Бенфику». В нынешнем сезоне звёздный аргентинец провёл в различных соревнованиях 47 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 16 голов и 15 результативных передач на партнёров. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Анхеля ди Марию в 4 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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