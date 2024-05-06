Аморим публично рассказал, где продолжит карьеру

Главный тренер лиссабонского «Спортинга» Рубен Аморим сделал заявление на публику и рассказал, где продолжит свою карьеру. Напомним, португальского специалиста ранее связывали с рядом английских клубов, включая «Ливерпуль», «Челси» и «Вест Хэм».

«Я остаюсь в «Спортинге». У меня есть контракт. Это особенный момент для меня и для клуба. Теперь мы постараемся выиграть третий чемпионский титул вместе. Давайте постараемся, чтобы воплотить это в жизнь», – цитирует Аморима журналист Фабрицио Романо.

Рубен во главе «Спортинга» уже дважды помог команде выиграть чемпионат Португалии.