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Чемпионат Португалии

Аморим публично рассказал, где продолжит карьеру

06 Мая 2024 • 11:50 Комментировать
Эшторил
...
Спортинг Л
11.05 20:00

Главный тренер лиссабонского «Спортинга» Рубен Аморим сделал заявление на публику и рассказал, где продолжит свою карьеру. Напомним, португальского специалиста ранее связывали с рядом английских клубов, включая «Ливерпуль», «Челси» и «Вест Хэм».

«Я остаюсь в «Спортинге». У меня есть контракт. Это особенный момент для меня и для клуба. Теперь мы постараемся выиграть третий чемпионский титул вместе. Давайте постараемся, чтобы воплотить это в жизнь», – цитирует Аморима журналист Фабрицио Романо.

Рубен во главе «Спортинга» уже дважды помог команде выиграть чемпионат Португалии.

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Евро-Футбол.Ру,
Спортинг Лиссабон Рубен Аморим

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Сегодня, 06 Мая
11:50
Аморим публично рассказал, где продолжит карьеру
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