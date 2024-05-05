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В «Интер Майами» ответили на новость о переходе ди Марии

05 Мая 2024 • 09:08 Комментировать

Наставник «Интер Майами» Херардо Мартино высказался относительно возможного трансфера звездного аргентинского вингера Анхеля ди Марии, ныне выступающего за лиссабонскую «Бенфику».

«Я не общался со спортивным директором по этому поводу. Не знаю, можем ли мы его подписать. В Лиге есть свои правила, которые все должны соблюдать. В данный момент я не вижу возможности покупать какого-то игрока, особенно такого, как Анхель», - передает слова специалиста ESPN.

В текущем сезоне ди Мария провел 46 поединков, в которых отметился 16 забитыми мячами и 15 голевыми передачами. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/2024.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Анхель Ди Мария Херардо Мартино Интер Майами трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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