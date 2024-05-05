В «Интер Майами» ответили на новость о переходе ди Марии

«Я не общался со спортивным директором по этому поводу. Не знаю, можем ли мы его подписать. В Лиге есть свои правила, которые все должны соблюдать. В данный момент я не вижу возможности покупать какого-то игрока, особенно такого, как Анхель», - передает слова специалиста ESPN.