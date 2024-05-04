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Чемпионат Португалии

«Спортинг» разгромил «Портимоненсе» и почти стал чемпионом

04 Мая 2024 • 21:59 Комментировать
Спортинг Л
3:0
Портимоненсе
окончен

В 32-м туре Примейры «Спортинг» принимал «Портимоненсе». Жуан Паулинью на 13-й минуте сделал шаг к победе метким ударом. На 70-й минуте он ассистировал Франсишку Тринкану - 2:0. На 90-й минуте Виктор Дьёкереш поставил точку ударом в пустые ворота.

«Спортинг» до восьми очков нарастил отрыв от второго места и в любой момент может стать чемпионом. Соперник - третий с конца.

Протокол игры  
Спортинг Л3:0Портимоненсе
(1:0) Паулинью Жуан13'  
(2:0) Тринкан Франсишку70'  
(3:0) Дьёкереш Виктор90'  
Израэль ФранкоДиоманде Усман 80' (Морита Хидемаса ( 80') Коатес СебастьянИнасиу Гонсалу  79'Эсгаю Рикарду  61' 68' (Браганса Даниэл ( 68') Юлманд Мортен 80' (Куарежма Эдуарду ( 80') Педру Гонсалвеш 68' (Катамо Джени ( 68') Сантуш Нуну II  83' 89' (Матеус Рейс ( 89') Тринкан ФрансишкуДьёкереш ВикторПаулинью Жуан
Запасные: Нету ЛуишПинту ДиогуСильва ФрансискоФреснеда Иван
Накамура КосукэФормига Игор  72' 73' (Эштрела Паулу ( 73') Энрике Педро VIАлемаоСек МустафаФукуи Тайчи 59' (Кассама Мидана ( 59'  81') НонокаКарлинос 88' (Денер Клементе ( 88') Кампос Луан 73' (Гуга ( 73') Перейра Илдеберту 59' (Кошта Гонсалу ( 59') Варела Хелио  83'
Запасные: Мартинш РодригуМвуэ СтивСилвестре ВинисиусАлкобиа рафаэль
04 мая. Стадион "Жозе Алваладе" (Лиссабон).

 

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Спортинг Лиссабон Портимоненсе

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