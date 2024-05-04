«Спортинг» разгромил «Портимоненсе» и почти стал чемпионом

В 32-м туре Примейры «Спортинг» принимал «Портимоненсе». Жуан Паулинью на 13-й минуте сделал шаг к победе метким ударом. На 70-й минуте он ассистировал Франсишку Тринкану - 2:0. На 90-й минуте Виктор Дьёкереш поставил точку ударом в пустые ворота.
«Спортинг» до восьми очков нарастил отрыв от второго места и в любой момент может стать чемпионом. Соперник - третий с конца.
Протокол игры
|(1:0) Паулинью Жуан13'
|(2:0) Тринкан Франсишку70'
|(3:0) Дьёкереш Виктор90'
Израэль Франко•Диоманде Усман80' (Морита Хидемаса (80') •Коатес Себастьян•Инасиу Гонсалу• 79'Эсгаю Рикарду 61'68' (Браганса Даниэл (68') •Юлманд Мортен80' (Куарежма Эдуарду (80') •Педру Гонсалвеш68' (Катамо Джени (68') •Сантуш Нуну II 83'89' (Матеус Рейс (89') •Тринкан Франсишку•Дьёкереш Виктор•Паулинью Жуан
Запасные: Нету Луиш•Пинту Диогу•Сильва Франсиско•Фреснеда Иван
Накамура Косукэ•Формига Игор 72'73' (Эштрела Паулу (73') •Энрике Педро VI•Алемао•Сек Мустафа•Фукуи Тайчи59' (Кассама Мидана (59') • 81'Нонока•Карлинос88' (Денер Клементе (88') •Кампос Луан73' (Гуга (73') •Перейра Илдеберту59' (Кошта Гонсалу (59') •Варела Хелио 83'
04 мая. Стадион "Жозе Алваладе" (Лиссабон).
Бан пользователя