«Спортинг» разгромил «Портимоненсе» и почти стал чемпионом

В 32-м туре Примейры «Спортинг» принимал «Портимоненсе». Жуан Паулинью на 13-й минуте сделал шаг к победе метким ударом. На 70-й минуте он ассистировал Франсишку Тринкану - 2:0. На 90-й минуте Виктор Дьёкереш поставил точку ударом в пустые ворота.

«Спортинг» до восьми очков нарастил отрыв от второго места и в любой момент может стать чемпионом. Соперник - третий с конца.