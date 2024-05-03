Инсайдер Романо прокомментировал возможный переход ди Марии в «Интер Майами»

Известный инсайдер Фабрицио Романо поделился информацией о вероятном переезде Анхеля ди Марии в США.

Согласно данным, появившимся в четверг, аргентинец ведёт переговоры с «Интер Майами», за который выступает его давний товарищ по сборной Лионель Месси. Как уточняет Романо в своём отчёте, американский клуб лишь запросил информацию о ситуации ди Марии в «Бенфике», официальное предложение пока не поступало.

Будущее 36-летнего вингера остаётся неопределённым, и в скором времени ему придётся принять решение относительно дальнейшего пребывания в «Бенфике». Контракт чемпиона мира с лиссабонцами, напомним, истекает в июне, но предусматривает возможность однолетней пролонгации.