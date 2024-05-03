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Инсайдер Романо прокомментировал возможный переход ди Марии в «Интер Майами»

03 Мая 2024 • 03:33 Комментировать
Интер Майами
...
Нью-Йорк Ред Буллз
1 1.80 X 4.10 2 4.00
05.05 02:30

Известный инсайдер Фабрицио Романо поделился информацией о вероятном переезде Анхеля ди Марии в США.

Согласно данным, появившимся в четверг, аргентинец ведёт переговоры с «Интер Майами», за который выступает его давний товарищ по сборной Лионель Месси. Как уточняет Романо в своём отчёте, американский клуб лишь запросил информацию о ситуации ди Марии в «Бенфике», официальное предложение пока не поступало.

Будущее 36-летнего вингера остаётся неопределённым, и в скором времени ему придётся принять решение относительно дальнейшего пребывания в «Бенфике». Контракт чемпиона мира с лиссабонцами, напомним, истекает в июне, но предусматривает возможность однолетней пролонгации.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Анхель Ди Мария Интер Майами Фабрицио Романо трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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