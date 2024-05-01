«Мне испортили жизнь»: Моуринью рассказал, почему перестал ходить на стадион «Бенфики»

Известный португальский тренер Жозе Моуринью рассказал, почему он не посещает домашние матчи лондонского «Челси». Также Особенный высказался о том, по какой причине он не ходит на домашние игры «Бенфики».

«В Португалии от моего дома до стадиона «Да Луж» 20-30 минут. Я сходил на два или на три матча. Но мне начали задавать такие вопросы, что я больше не пойду. Мне испортили жизнь этими вопросами», - цитирует Моуринью A Bola.

Жозе Моуринью уже более трёх месяцев находится без работы – в январе португальский специалист был уволен из «Ромы» по причине неудовлетворительных результатов команды.