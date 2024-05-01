Моуринью назвал одно условие для нового клуба

Известный тренер Жозе Моуринью высказался о своих планах на будущее. Как известно, с января португалец не имеет работы после увольнения из «Ромы».

«У меня нет проектов. Что произойдёт, то произойдёт. Вес моей истории тяжёл. Я знаю, что даже когда работаю с командами, которые не созданы для побед, люди ожидают, что я буду побеждать. За последние два года я дважды доходил до еврокубковых финалов.

Я хочу тренировать, это фундаментальная часть моей жизни. Без тренерской работы нет счастья. Где я готов работать? В любом клубе, где есть хороший тренировочный центр, где можно хорошо тренироваться. У меня не было предложений от португальских клубов», - цитирует Моуринью портал Goal со ссылкой на A Bola.