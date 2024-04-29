Консейсау высказался о слухах о возможном уходе из «Порту»

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау высказался о слухах, которые связывают его с возможным уходом из команды. Напомним, новый президент «драконов» Андре Виллаш-Боаш может отправить специалиста в отставку.

«Я открыт к переговорам с новым президентом. У меня нет никаких проблем с этим», – цитирует Консейсау итальянский журналист Фабрицио Романо.

Отметим, что Консейсау несколько месяцев назад подписал новый контракт с «Порту», но это было при прошлом президенте. Виллаш-Боаш может настоять на том, чтобы стороны разорвали сделку по обоюдному согласию.

Напомним, Консейсау работает главным тренером «Порту» с 2017 года.