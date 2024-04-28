Виллаш-Боаш хочет выгнать Консейсау из «Порту»

Президент «Порту» Андре Виллаш-Боаш собирается отправить в отставку наставника команды Сержиу Консейсау. Об этом посредством социальных сетей сообщил журналист Николо Скира.

Согласно данным источника, руководитель хочет, чтобы команду тренировал другой специалист. При этом Консейсау подписал новый контракт с клубом несколько дней назад. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2028 года.

Сержиу возглавляет «Порту» с 2017 года. Под руководством этого специалиста команда трижды становилась чемпионом Португалии и три раза брала кубок страны. В текущем сезоне Примейры «Порту» занимает третье место.