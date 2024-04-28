Бывший главный тренер «Зенита» станет президентом «Порту»

Бывший рулевой петербургского «Зенита» одержит победу на выборах нового президента «Порту».

Как сообщает Record, Андре Виллаш-Боаш набрал свыше 60% голосов, что практически гарантирует ему победу в президентских выборах нового главы «Порту». Виллаш-Боаш будет занимать эту должность как минимум до 2028 года. Экс-тренер «Зенита» и «Порту» опережает Пинту да Кошту, который руководил португальским клубом с 1982 года.

Напомним, Виллаш-Боаш с 2010 по 2011 был главным тренером «Порту», после чего тренировал «Челси», «Зенит» и ряд других клубов.

«Порту» сейчас идёт на третьей строчке в таблице португальского чемпионата, отставая от лидирующего «Спортинга» на 18 очков. Свой следующий поединок «Порту» проведёт как раз против «Спортинга», матч пройдёт 28 апреля, стартовый свисток прозвучит в 22:30 по московскому времени.