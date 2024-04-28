Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Португалии

Бывший главный тренер «Зенита» станет президентом «Порту»

28 Апреля 2024 • 02:01 Комментировать
Порту
...
Спортинг Л
1 2.65 X 3.25 2 2.70
Через 19 ч. 10 мин.

Бывший рулевой петербургского «Зенита» одержит победу на выборах нового президента «Порту».

Как сообщает Record, Андре Виллаш-Боаш набрал свыше 60% голосов, что практически гарантирует ему победу в президентских выборах нового главы «Порту». Виллаш-Боаш будет занимать эту должность как минимум до 2028 года. Экс-тренер «Зенита» и «Порту» опережает Пинту да Кошту, который руководил португальским клубом с 1982 года.

Напомним, Виллаш-Боаш с 2010 по 2011 был главным тренером «Порту», после чего тренировал «Челси», «Зенит» и ряд других клубов.

«Порту» сейчас идёт на третьей строчке в таблице португальского чемпионата, отставая от лидирующего «Спортинга» на 18 очков. Свой следующий поединок «Порту» проведёт как раз против «Спортинга», матч пройдёт 28 апреля, стартовый свисток прозвучит в 22:30 по московскому времени.

 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Порту Андре Виллаш-Боаш ещё теги

Новости по матчу

27 Апреля
21:35
Прогноз на точный счёт матча Порту — Спортинг чемпионата Португалии — 28 апреля 2024
16:56
Актуальный прогноз и ставка на матч Порту — Спортинг чемпионата Португалии — 28 апреля 2024
26 Апреля
22:28
Романо: «Тареми подписал двухлетний контракт с «Интером»
25 Апреля
13:01
«Ньюкасл» опережает «Арсенал» и «Челси» в гонке за центральным защитником «Спортинга»
24 Апреля
15:49
«Челси» рассматривает вариант с увольнением Почеттино, назван фаворит на пост нового тренера
23 Апреля
13:44
Аморим не возглавит «Вест Хэм», но может подписать контракт с другим клубом АПЛ 1
22 Апреля
22:20
Аморим готов возглавить английский клуб
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ПОРТУ СПОРТИНГ Л
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» потерял двух звёздных футболистов Кроос рассказал, как Анчелотти обманул игроков «Реала» Мусиала назвал трёх лучших игроков мира на данный момент Анчелотти прокомментировал решение Хави остаться в «Барселоне» Три суперклуба хотят купить у «Реала» Лунина Назван лучший вратарь в мире прямо сейчас Полузащитник ЦСКА заинтересовал два клуба из Италии «Манчестер Юнайтед» выбирает нового тренера - есть 4 претендента Араухо принял решение по будущему Стало известно, где хочет завершить карьеру Левандовски
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Барселона» дважды вела в счёте, но Лукас Васкес придумал для «Реала» победу в класико Без Абаскаля всё иначе: «Спартак» в гостях легко разгромил «Ростов» Решение принято: Хави останется в «Барселоне» «Арсенал» деклассировал «Челси» в лондонском дерби и сохранил за собой первую строчку в АПЛ Хави после поражения от «Реала»: Виноваты судьи «Барселона» грозится потребовать переигровки матча с «Реалом» «Манчестер Юнайтед» упустил победу со счёта 3:0, но переборол «Ковентри» в серии пенальти и вышел в финал Кубка Англии У «Интера» скудетто и вторая звезда: Команда Индзаги одолела «Милан» в дерби с тремя удалениями и взяла титул ЦСКА - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
Спортивные новости
Плющев: «То, что «Локомотив» вынес «Трактор» в «одну калитку» не говорит, что у команды было преимущество» Кожевников: «Думаю, через год Набоков точно уедет» Ферстаппен может покинуть «Ред Булл», «Мерседес» предложит ему зарплату в 150 миллионов евро в год Плющев заявил, что Набоков готов перейти в клуб НХЛ Рыбин: Лучше повзрослеть в КХЛ, а уже готовым ехать за океан Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Бенфика Бенфика
Брага Брага
3
1
1.55 4.40 5.50
Видео
Окончен
Витория Гимарайнш Витория Гимарайнш
Боавишта Боавишта
1
0
1.02 20.00 100.00
Видео
28.04.24 в 17:30
Портимоненсе Портимоненсе
Морейренсе Морейренсе
3.15 3.15 2.30
Видео
28.04.24 в 20:00
Эшторил Эшторил
Фамаликан Фамаликан
2.29 3.35 3.00
Видео
28.04.24 в 22:30
Порту Порту
Спортинг Л Спортинг Л
2.50 3.35 2.70
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
27 Апреля
22:03 · Португалия. Примейра-лига
«Бенфика» дожала «Брагу» и осталась в чемпионской гонке
15:05 · Англия. Премьер-лига
Аморим извинился после переговоров с «Вест Хэмом»
26 Апреля
22:28 · Италия. Серия А
Романо: «Тареми подписал двухлетний контракт с «Интером»
25 Апреля
18:59 · Португалия. Примейра-лига
«Порту» объявил о продлении контракта с тренером Консейсау официально
15:51 · Португалия. Примейра-лига
«Спортинг» придумал, как удержать Аморима
13:01 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» опережает «Арсенал» и «Челси» в гонке за центральным защитником «Спортинга»
24 Апреля
20:00 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» следит за хавбеком «Бенфики» слухи
15:49 · Англия. Премьер-лига
«Челси» рассматривает вариант с увольнением Почеттино, назван фаворит на пост нового тренера
23 Апреля
16:58 · Англия. Премьер-лига
Аморим выдвинул требование «Ливерпулю»
15:54 · Англия. Премьер-лига
Известны итоги переговоров Аморима с клубом АПЛ
13:44 · Англия. Премьер-лига
Аморим не возглавит «Вест Хэм», но может подписать контракт с другим клубом АПЛ 1
07:51 · Германия. Бундеслига
«Баварии» предложили нового защитника - названо имя
00:13 · Португалия. Примейра-лига
«Бенфика» осталась в чемпионской гонке после победы над «Фаренсе»
22 Апреля
22:20 · Англия. Премьер-лига
Аморим готов возглавить английский клуб слухи
19:21 · Англия. Премьер-лига
Аморим летит на переговоры с двумя клубами АПЛ 1
Все новости
Рекомендуем