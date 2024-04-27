«Бенфика» дожала «Брагу» и осталась в чемпионской гонке

«Бенфика» продолжает прессинговать «Спортинг» на финише сезона. Лиссабонцы провели крайне непростой домашний матч с «Брагой», которая в свою очередь пытается опередить «Порту» в споре за третью строчку. Гости выиграли первый тайм благодаря меткому удару Рикарду Орты. Только на 71-й минуте Маркос Леонардо сравнял счет, а под конец после навеса Анхеля ди Марии здорово пробил головой Давид Нерес и принес победу «орлам» - 2:1. В компенсированное время Маркос оформил дубль и снял все вопросы.

Отставание «Бенфики» от «Спортинга» - 4 очка, при этом у лидера матча в запасе. «Брага» делит третье место с «Порту».