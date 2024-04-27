«Бенфика» дожала «Брагу» и осталась в чемпионской гонке

«Бенфика» продолжает прессинговать «Спортинг» на финише сезона. Лиссабонцы провели крайне непростой домашний матч с «Брагой», которая в свою очередь пытается опередить «Порту» в споре за третью строчку. Гости выиграли первый тайм благодаря меткому удару Рикарду Орты. Только на 71-й минуте Маркос Леонардо сравнял счет, а под конец после навеса Анхеля ди Марии здорово пробил головой Давид Нерес и принес победу «орлам» - 2:1. В компенсированное время Маркос оформил дубль и снял все вопросы.
Отставание «Бенфики» от «Спортинга» - 4 очка, при этом у лидера матча в запасе. «Брага» делит третье место с «Порту».
Протокол игры
|28'Орта Рикарду (0:1)
|(1:1) Леонардо Маркос71'
|(2:1) Нерес Давид85'
|(3:1) Леонардо Маркос90'
Трубин Анатолий•Бах Александр52' (Альваро Фернандес (52') •Отаменди Николас•Силва Антониу•Эурснес Фредрик•Флорентину•Мариу Жоау•Ди Мария Анхель•Силва Рафа70' (Леонардо Маркос (70') • 90'Нерес Давид•Кабрал Артур71' (Кекчю Оркун (71') 90'
Матеус Лима•Гомес Виктор• 89'Паулу Оливейра•Ньякате Сику•Борха Кристиан•Моутинью Жоау• 79'Саласар Родриго64' (Карвалью Витор (64') •Джало Альваро69' (Лопеш Рони (69') •Н'Дур Шер 83'83' (Брума Арминду (83') •Орта Рикарду•Банза Симон
27 апреля. Стадион "Эштадиу да Луш".
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