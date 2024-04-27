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«Бенфика» дожала «Брагу» и осталась в чемпионской гонке

27 Апреля 2024 • 22:03 Комментировать
Бенфика
3:1
Брага
окончен

«Бенфика» продолжает прессинговать «Спортинг» на финише сезона. Лиссабонцы провели крайне непростой домашний матч с «Брагой», которая в свою очередь пытается опередить «Порту» в споре за третью строчку. Гости выиграли первый тайм благодаря меткому удару Рикарду Орты. Только на 71-й минуте Маркос Леонардо сравнял счет, а под конец после навеса Анхеля ди Марии здорово пробил головой Давид Нерес и принес победу «орлам» - 2:1. В компенсированное время Маркос оформил дубль и снял все вопросы.

Отставание «Бенфики» от «Спортинга» - 4 очка, при этом у лидера матча в запасе. «Брага» делит третье место с «Порту».

Протокол игры  
Бенфика3:1Брага
  28'Орта Рикарду (0:1)
(1:1) Леонардо Маркос71'  
(2:1) Нерес Давид85'  
(3:1) Леонардо Маркос90'  
Трубин АнатолийБах Александр 52' (Альваро Фернандес ( 52') Отаменди НиколасСилва АнтониуЭурснес ФредрикФлорентинуМариу ЖоауДи Мария АнхельСилва Рафа 70' (Леонардо Маркос ( 70'  90') Нерес ДавидКабрал Артур 71' (Кекчю Оркун ( 71'  90')
Запасные: Тенгстедт КасперСоареш СамуэлРодригес Фелипе IIРольхейсер БенхаминНевеш ЖоауГовейя Тьягу
Матеус ЛимаГомес Виктор  89'Паулу ОливейраНьякате СикуБорха КристианМоутинью Жоау  79'Саласар Родриго 64' (Карвалью Витор ( 64') Джало Альваро 69' (Лопеш Рони ( 69') Н'Дур Шер  83' 83' (Брума Арминду ( 83') Орта РикардуБанза Симон
Запасные: Марин АдрианФонте ЖозеПицци ЛуишГорничек ЛукашСайд ЯнМендес Юсафат
27 апреля. Стадион "Эштадиу да Луш".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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