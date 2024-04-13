«Порту» был близок к третьему поражению подряд

Проигравший два матча подряд «Порту» пытался реабилитироваться перед своими болельщиками в поединке против «Фамаликана». Хондер Кадис отметился быстрым голом, но вскоре «драконы» отыгрались благодаря автоголу. Кадис оформил дубль на 45-й минуте, замкнув пас на пустые ворота. Только на 82-й минуте Мехди Тареми вырвал для «Порту» ничью.

Гранд идет на третьем месте и вряд ли поднимется выше, к тому же конкуренты подобрались почти вплотную.