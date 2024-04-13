«Порту» был близок к третьему поражению подряд

Проигравший два матча подряд «Порту» пытался реабилитироваться перед своими болельщиками в поединке против «Фамаликана». Хондер Кадис отметился быстрым голом, но вскоре «драконы» отыгрались благодаря автоголу. Кадис оформил дубль на 45-й минуте, замкнув пас на пустые ворота. Только на 82-й минуте Мехди Тареми вырвал для «Порту» ничью.
Гранд идет на третьем месте и вряд ли поднимется выше, к тому же конкуренты подобрались почти вплотную.
Протокол игры
|9'Кадис Хондер (0:1)
|(1:1) Юссуф Зейду17'
|45'Кадис Хондер (1:2)
|(2:2) Тареми Мехди82'
Кошта Диогу•Санчес Хорхе46' (Галено Вандерсон (46') •Зе Педро•Отавио Эдмилсон• 43'Венделл Боргес 60'81' (Лодер Дэнни (81') •Груйич Марко46' (Варела Алан (46') • 83'Нико Гонсалес87' (Эуштакиу Стивен (87') •Консейсау Франсишку•Пепе VI•Хайме Иван46' (Тареми Мехди (46') •Эванилсон 90'
Запасные: Рамош Клаудиу•Боржеш Гонсалу•Браш Габриэл•Мендеш Жоау
Жуниор Луис•Сантос Натан•Михай Энеа• 90'Де Хас Юстин•Моура Франсишку•Юссуф Зейду 69'87' (Ассунсао Густаво (87') •Топич Мирко•Родригес Хосе Луис75' (Добре Алекс (75') •Са Гуштаву65' (Соареш Филипе (65') •Винисиос Маркос•Кадис Хондер 83'87' (Аранда Оскар (87')
13 апреля. Стадион "Драгау" (Порту).
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