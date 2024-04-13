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Чемпионат Португалии

«Порту» был близок к третьему поражению подряд

13 Апреля 2024 • 22:05 Комментировать
Порту
2:2
Фамаликан
окончен

Проигравший два матча подряд «Порту» пытался реабилитироваться перед своими болельщиками в поединке против «Фамаликана». Хондер Кадис отметился быстрым голом, но вскоре «драконы» отыгрались благодаря автоголу. Кадис оформил дубль на 45-й минуте, замкнув пас на пустые ворота. Только на 82-й минуте Мехди Тареми вырвал для «Порту» ничью.

Гранд идет на третьем месте и вряд ли поднимется выше, к тому же конкуренты подобрались почти вплотную.

Протокол игры  
Порту2:2Фамаликан
  9'Кадис Хондер (0:1)
(1:1) Юссуф Зейду17'  
  45'Кадис Хондер (1:2)
(2:2) Тареми Мехди82'  
Кошта ДиогуСанчес Хорхе 46' (Галено Вандерсон ( 46') Зе ПедроОтавио Эдмилсон  43'Венделл Боргес  60' 81' (Лодер Дэнни ( 81') Груйич Марко 46' (Варела Алан ( 46'  83') Нико Гонсалес 87' (Эуштакиу Стивен ( 87') Консейсау ФрансишкуПепе VIХайме Иван 46' (Тареми Мехди ( 46') Эванилсон  90'
Запасные: Рамош КлаудиуБоржеш ГонсалуБраш ГабриэлМендеш Жоау
Жуниор ЛуисСантос НатанМихай Энеа  90'Де Хас ЮстинМоура ФрансишкуЮссуф Зейду  69' 87' (Ассунсао Густаво ( 87') Топич МиркоРодригес Хосе Луис 75' (Добре Алекс ( 75') Са Гуштаву 65' (Соареш Филипе ( 65') Винисиос МаркосКадис Хондер  83' 87' (Аранда Оскар ( 87')
Запасные: Данхо ФлорианАраухо ПерейраЗлобин ИванЛакукс ТомАгиррегабириа Мартин
13 апреля. Стадион "Драгау" (Порту).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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