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Романо раскрыл джентльменское соглашение Аморима – тренера связывают с «Ливерпулем»

07 Апреля 2024 • 16:58 Комментировать

Хаби Алонсо решил остаться в «Байере» на следующий сезон, поэтому «Ливерпулю», ведущему поиск нового тренера, пришлось переключиться на других кандидатов. Поговаривают, что целью номер один для «красных» стал Рубен Аморим из «Спортинга».

Инсайдер Фабрицио Романо подтвердил информацию, ранее появлявшуюся в Португалии. В контракте Аморима прописаны две опции выкупа: 30 миллионов евро для местных клубов и 20 миллионов евро для клубов из-за границы. При этом Романо отмечает, что между тренером и «Спортингом» также существует устное, так называемое джентльменское соглашение. Аморима будут готовы отпустить в топ-клуб при выплате 10 миллионов евро.

Аморим назвал условие ухода из «Спортинга» - его связывают с «Ливерпулем» и «Барселоной»

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Ливерпуль Спортинг Лиссабон Рубен Аморим ещё теги
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