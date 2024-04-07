«Спортинг» одолел «Бенфику» в очной битве

В рамках 28-го тура чемпионата Португалии «Спортинг» принимал у себя дома «Бенфику».

Встреча между командами завершилась победой «Спортинга» со счетом – 2:1. Автором первого гола стал полузащитник «Спортинга» Джени Катамо, который забил на первой минуте. Ответный мяч залетел в сетку ворот лиссабонского коллектива в конце первого тайма, когда защитник «Бенфики» Александр Бах нанес точный удар головой. Решающий гол был забит в компенсированное время второй половины игры благодаря усилиям Катамо, который оформил дубль.