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Чемпионат Португалии

«Спортинг» одолел «Бенфику» в очной битве

07 Апреля 2024 • 00:35 Комментировать
Бенфика
2:2
Спортинг Л

В рамках 28-го тура чемпионата Португалии «Спортинг» принимал у себя дома «Бенфику».

Встреча между командами завершилась победой «Спортинга» со счетом – 2:1. Автором первого гола стал полузащитник «Спортинга» Джени Катамо, который забил на первой минуте. Ответный мяч залетел в сетку ворот лиссабонского коллектива в конце первого тайма, когда защитник «Бенфики» Александр Бах нанес точный удар головой. Решающий гол был забит в компенсированное время второй половины игры благодаря усилиям Катамо, который оформил дубль.

Протокол игры  
Бенфика2:2Спортинг Л
  47'Юлманд Мортен (0:1)
(1:1) Отаменди Николас52'  
  55'Паулинью Жуан (1:2)
(2:2) Силва Рафа64'  
Трубин АнатолийБах АлександрСилва АнтониуОтаменди НиколасЭурснес ФредрикФлорентину 90' (Мариу Жоау ( 90') Невеш ЖоауДи Мария Анхель  45'Силва РафаНерес Давид 85' (Говейя Тьягу ( 85') Тенгстедт Каспер 79' (Леонардо Маркос ( 79')
Запасные: Соареш СамуэлАраужу ТомашРодригес Фелипе IIКабрал АртурКекчю ОркунАльваро Фернандес
Израэль Франко  77'Диоманде Усман 46' (Сент-Жюст Йерри ( 46') Коатес СебастьянИнасиу Гонсалу  49'Эсгаю Рикарду 46' (Матеус Рейс ( 46') Юлманд МортенБраганса Даниэл 66' (Морита Хидемаса ( 66'  72') Сантуш Нуну II 46' (Катамо Джени ( 46') Тринкан ФрансишкуДьёкереш ВикторПаулинью Жуан 85' (Эдвардс Маркус ( 85'  90')
Запасные: Коба КуандредиНету ЛуишКуарежма ЭдуардуПинту Диогу
02 апреля.

 

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