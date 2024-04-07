«Спортинг» одолел «Бенфику» в очной битве

В рамках 28-го тура чемпионата Португалии «Спортинг» принимал у себя дома «Бенфику».
Встреча между командами завершилась победой «Спортинга» со счетом – 2:1. Автором первого гола стал полузащитник «Спортинга» Джени Катамо, который забил на первой минуте. Ответный мяч залетел в сетку ворот лиссабонского коллектива в конце первого тайма, когда защитник «Бенфики» Александр Бах нанес точный удар головой. Решающий гол был забит в компенсированное время второй половины игры благодаря усилиям Катамо, который оформил дубль.
Протокол игры
|47'Юлманд Мортен (0:1)
|(1:1) Отаменди Николас52'
|55'Паулинью Жуан (1:2)
|(2:2) Силва Рафа64'
Трубин Анатолий•Бах Александр•Силва Антониу•Отаменди Николас•Эурснес Фредрик•Флорентину90' (Мариу Жоау (90') •Невеш Жоау•Ди Мария Анхель• 45'Силва Рафа•Нерес Давид85' (Говейя Тьягу (85') •Тенгстедт Каспер79' (Леонардо Маркос (79')
Израэль Франко• 77'Диоманде Усман46' (Сент-Жюст Йерри (46') •Коатес Себастьян•Инасиу Гонсалу• 49'Эсгаю Рикарду46' (Матеус Рейс (46') •Юлманд Мортен•Браганса Даниэл66' (Морита Хидемаса (66') • 72'Сантуш Нуну II46' (Катамо Джени (46') •Тринкан Франсишку•Дьёкереш Виктор•Паулинью Жуан85' (Эдвардс Маркус (85') 90'
Запасные: Коба Куандреди•Нету Луиш•Куарежма Эдуарду•Пинту Диогу
02 апреля.
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