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Аморим назвал условие ухода из «Спортинга» - его связывают с «Ливерпулем» и «Барселоной»

05 Апреля 2024 • 17:45 Комментировать

В последнее время слухи активно связывают главного тренера «Спортинга» Рубена Аморима с «Ливерпулем» и «Барселоной». Молодой специалист сообщил, что его уход из лиссабонского клуба вполне реален.

«Я не могу гарантировать, что останусь в «Спортинге». Я дал слово и не могу от него отказаться. Если мы не выиграем титулы, я не останусь в «Спортинге». Мы должны побеждать. Сначала должны быть титулы, а потом мы решим», - слова Аморима приводит A Bola.

На текущий момент «Спортинг» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Португалии. «Львы» на одно очко опережают «Бенфику», проведя на матч меньше.

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Ливерпуль Барселона Спортинг Лиссабон Рубен Аморим ещё теги
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