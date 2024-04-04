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Чемпионат Португалии

«Бенфика» начала переговоры с ди Марией по новому контракту

04 Апреля 2024 • 10:05 Комментировать
Спортинг Л
...
Бенфика
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06.04 22:30

Лиссабонская «Бенфика» хочет оставить в своих рядах полузащитника Анхеля ди Марию как минимум ещё на один сезон. Как сообщает итальянский инсайдер Николо Скира, «орлы» начали переговоры с аргентинцем для того, чтобы подписать новый контракт до конца следующего сезона.

Нынешнее соглашение ди Марии с «Бенфикой» истекает в конце нынешней кампании, но лиссабонский клуб не хочет терять Анхеля на правах свободного агента. Сам аргентинец ещё не принял решение, готов ли покинуть Европу ближайшим летом.

36-летний ди Мария провёл 23 матча в нынешнем розыгрыше чемпионата Португалии, где отметился 8 голами и 7 результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Анхель Ди Мария

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