«Бенфика» начала переговоры с ди Марией по новому контракту

Лиссабонская «Бенфика» хочет оставить в своих рядах полузащитника Анхеля ди Марию как минимум ещё на один сезон. Как сообщает итальянский инсайдер Николо Скира, «орлы» начали переговоры с аргентинцем для того, чтобы подписать новый контракт до конца следующего сезона.

Нынешнее соглашение ди Марии с «Бенфикой» истекает в конце нынешней кампании, но лиссабонский клуб не хочет терять Анхеля на правах свободного агента. Сам аргентинец ещё не принял решение, готов ли покинуть Европу ближайшим летом.

36-летний ди Мария провёл 23 матча в нынешнем розыгрыше чемпионата Португалии, где отметился 8 голами и 7 результативными передачами.