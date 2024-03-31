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Удаления помешали «Порту» набрать очки в споре с недавним аутсайдером

31 Марта 2024 • 01:39 Комментировать
Эшторил
1:0
Порту

В субботу «Порту» неудачно сыграл на выезде против «Эшторила», который два тура назад был в зоне стыковых матчей. «Драконы» почти всё время контролировали матч, но создали не намного больше опасных моментов. На 65-й минуте фаворит остался без своего голкипера Диогу Кошты, который получил прямую красную карточку. Только возобновилась игра, и Кассиано Диас забил победный гол - 1:0. Финальный свисток «Порту» встречал вдевятером, так  как два предупреждения схлопотал Франсишку Консейсау.

«Эшторил» уже делит 10-е место. Противник - третий с неважными шансами на попадание в Лигу чемпионов.

Протокол игры  
Эшторил1:0Порту
(1:0) Кассиано Диас69'  
Карне Марсело  81'Бассо ЖоауВитал Бернардо  90'Мангала ЭльякимПина Вагнер  89'Араужу ТьягуВиниций  45' 86' (Fabricio Garcia ( 86'Волней 90') Фернандеш МатеушТавареш Эриберту  46' 86' (Ндиайе Мор ( 86') Гомес Родриго II 80' (Карлос Жоао III ( 80') Кассиано Диас 80' (Маркеш Жоао ( 80'  82')
Запасные: Коста МишелМаркес АлехандроФигейра ДаниэльПарра Рауль
Кошта Диогу  65'Мариу Жоау III  37' 76' (Хайме Иван ( 76') Пепе Кеплер  90'Отавио Эдмилсон  90'Венделл БоргесВарела Алан 76' (Санчес Хорхе ( 76') Нико Гонсалес  77' 85' (Эуштакиу Стивен ( 85') Консейсау Франсишку  78'  89'Пепе VI  67' 85' (Лодер Дэнни ( 85') Галено Вандерсон 67' (Рамош Клаудиу ( 67') Эванилсон  89'
Запасные: Кардозу ФабиуГруйич МаркоМартинес Антонио IIIБоржеш Гонсалу
30 марта. Стадион "Антонио Коимбра де Мота".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Порту Эшторил

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Надёжный прогноз и ставка на матч Эшторил — Порту чемпионата Португалии — 30 марта 2024
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