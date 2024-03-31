Удаления помешали «Порту» набрать очки в споре с недавним аутсайдером

В субботу «Порту» неудачно сыграл на выезде против «Эшторила», который два тура назад был в зоне стыковых матчей. «Драконы» почти всё время контролировали матч, но создали не намного больше опасных моментов. На 65-й минуте фаворит остался без своего голкипера Диогу Кошты, который получил прямую красную карточку. Только возобновилась игра, и Кассиано Диас забил победный гол - 1:0. Финальный свисток «Порту» встречал вдевятером, так как два предупреждения схлопотал Франсишку Консейсау.
«Эшторил» уже делит 10-е место. Противник - третий с неважными шансами на попадание в Лигу чемпионов.
Протокол игры
|(1:0) Кассиано Диас69'
Карне Марсело• 81'Бассо Жоау•Витал Бернардо• 90'Мангала Эльяким•Пина Вагнер• 89'Араужу Тьягу•Виниций 45'86' (Fabricio Garcia (86'•Волней90') •Фернандеш Матеуш•Тавареш Эриберту 46'86' (Ндиайе Мор (86') •Гомес Родриго II80' (Карлос Жоао III (80') •Кассиано Диас80' (Маркеш Жоао (80') 82'
Кошта Диогу• 65'Мариу Жоау III 37'76' (Хайме Иван (76') •Пепе Кеплер• 90'Отавио Эдмилсон• 90'Венделл Боргес•Варела Алан76' (Санчес Хорхе (76') •Нико Гонсалес 77'85' (Эуштакиу Стивен (85') •Консейсау Франсишку 78'• 89'Пепе VI 67'85' (Лодер Дэнни (85') •Галено Вандерсон67' (Рамош Клаудиу (67') •Эванилсон 89'
30 марта. Стадион "Антонио Коимбра де Мота".
Бан пользователя