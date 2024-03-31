Удаления помешали «Порту» набрать очки в споре с недавним аутсайдером

В субботу «Порту» неудачно сыграл на выезде против «Эшторила», который два тура назад был в зоне стыковых матчей. «Драконы» почти всё время контролировали матч, но создали не намного больше опасных моментов. На 65-й минуте фаворит остался без своего голкипера Диогу Кошты, который получил прямую красную карточку. Только возобновилась игра, и Кассиано Диас забил победный гол - 1:0. Финальный свисток «Порту» встречал вдевятером, так как два предупреждения схлопотал Франсишку Консейсау.

«Эшторил» уже делит 10-е место. Противник - третий с неважными шансами на попадание в Лигу чемпионов.