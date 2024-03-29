«Бенфика» не забила три пенальти, но всё же обыграла главного аутсайдера

Во втором матче нового тура чемпионата Португалии встретились «Бенфика» и «Шавиш». «Орлы» играли против главного аутсайдера, но никак не могли повести в счёте, несмотря на доминирование на поле. В середине первого тайма Анхель ди Мария с пенальти не смог пробить голкипера. После перерыва еще один 11-метровый, Артур Кабрал с точки также не отличился - Хуго Ногейра выручил. Невероятно, но арбитр попросил перебить, еще одна попытка также была парирована. И только после навеса ди Марии Жоау Невеш стал автором единственного гола - 1:0.
«Бенфика» вернулась на первое место и опережает «Спортинг» на два очка.
Протокол игры
|(1:0) Невеш Жоау69'
Трубин Анатолий•Бах Александр•Араужу Томаш•Отаменди Николас• 45'Эурснес Фредрик•Флорентину•Невеш Жоау•Ди Мария Анхель82' (Мариу Жоау (82') •Силва Рафа•Нерес Давид82' (Кекчю Оркун (82') •Кабрал Артур74' (Леонардо Маркос (74')
Ногейра Хуго• 32'Ногейра•Фернандеш Вашку• 90'Пий Джуниор• 24'Карраса Моура•Гимарайнш Рикарду 62'83' (Алвес Даниэль (83') •Эссугу Дариу73' (Пинью Педро (73') •Соуза Бернардо 65'82' (Виктор Пауло (82') •Рибейру Рубен 56'73' (Санка Леандру (73') •Эрнандес Эктор II• 45'Гуззу Рафаэл 65'73' (Морим Эдер (73')
29 марта. Стадион "Эштадиу да Луш".
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