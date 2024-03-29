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Чемпионат Португалии

«Бенфика» не забила три пенальти, но всё же обыграла главного аутсайдера

29 Марта 2024 • 23:01 Комментировать
Бенфика
1:0
Шавиш

Во втором матче нового тура чемпионата Португалии встретились «Бенфика» и «Шавиш». «Орлы» играли против главного аутсайдера, но никак не могли повести в счёте, несмотря на доминирование на поле. В середине первого тайма Анхель ди Мария с пенальти не смог пробить голкипера. После перерыва еще один 11-метровый, Артур Кабрал с точки также не отличился - Хуго Ногейра выручил. Невероятно, но арбитр попросил перебить, еще одна попытка также была парирована. И только после навеса ди Марии Жоау Невеш стал автором единственного гола - 1:0.

«Бенфика» вернулась на первое место и опережает «Спортинг» на два очка.

Протокол игры  
Бенфика1:0Шавиш
(1:0) Невеш Жоау69'  
Трубин АнатолийБах АлександрАраужу ТомашОтаменди Николас  45'Эурснес ФредрикФлорентинуНевеш ЖоауДи Мария Анхель 82' (Мариу Жоау ( 82') Силва РафаНерес Давид 82' (Кекчю Оркун ( 82') Кабрал Артур 74' (Леонардо Маркос ( 74')
Запасные: Тенгстедт КасперСоареш СамуэлРодригес Фелипе IIРольхейсер БенхаминБернат ХуанАльваро Фернандес
Ногейра Хуго  32'НогейраФернандеш Вашку  90'Пий Джуниор  24'Карраса МоураГимарайнш Рикарду  62' 83' (Алвес Даниэль ( 83') Эссугу Дариу 73' (Пинью Педро ( 73') Соуза Бернардо  65' 82' (Виктор Пауло ( 82') Рибейру Рубен  56' 73' (Санка Леандру ( 73') Эрнандес Эктор II  45'Гуззу Рафаэл  65' 73' (Морим Эдер ( 73')
Запасные: Силла ХабибОливейра де Моура Родриго СезарНвакали КелечиВитория Стивен
29 марта. Стадион "Эштадиу да Луш".

 

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Бенфика Шавиш

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