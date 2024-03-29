«Бенфика» не забила три пенальти, но всё же обыграла главного аутсайдера

Во втором матче нового тура чемпионата Португалии встретились «Бенфика» и «Шавиш». «Орлы» играли против главного аутсайдера, но никак не могли повести в счёте, несмотря на доминирование на поле. В середине первого тайма Анхель ди Мария с пенальти не смог пробить голкипера. После перерыва еще один 11-метровый, Артур Кабрал с точки также не отличился - Хуго Ногейра выручил. Невероятно, но арбитр попросил перебить, еще одна попытка также была парирована. И только после навеса ди Марии Жоау Невеш стал автором единственного гола - 1:0.

«Бенфика» вернулась на первое место и опережает «Спортинг» на два очка.