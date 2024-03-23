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«Спортинг» хочет повесить на форварда ценник в 120 млн евро, чтобы отпугнуть гранды

23 Марта 2024 • 17:35 Комментировать

Нападающий лиссабонского «Спортинга» Виктор Дьёкереш находится на радарах топ-клубов Европы. Так, например, слухи связывают 25-летнего шведа с лондонским «Арсеналом», «ПСЖ» и «Миланом».

«Спортинг» рассчитывает сохранить Дьёкереша в своих рядах. Лиссабонские «львы» имеют план – чтобы отпугнуть гранды, они хотят подписать с форвардом новый контракт и увеличить сумму отступных до 120 миллионов евро. Об этом на своих страницах пишет Record.

В сезоне 2023/2024 Виктор Дьёкереш провёл во всех соревнованиях 39 матчей. В них швед записал на свой счёт 36 голов и 14 результативных передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Спортинг Лиссабон Виктор Дьёкереш
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