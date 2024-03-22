​Ди Мария выразил намерение вернуться в «Росарио»

Аргентинский кудесник Анхель ди Мария выступает в «Бенфике», но его контракт истекает в конце сезона и пока неясно, будет ли он продлен. Между тем сам игрок уже дает понять, что не против вернуться в аргентинский чемпионат, в свой родной «Росарио Сентраль».

- Это мечта, которая может реализоваться, я слежу за тем, что происходит в этом клубе. Об этом мне говорят и родственники из Аргентины. Есть надежда. Я всегда утверждал, что хотел бы закончить карьеру в «Росарио», - цитирует слова аргентинского футболиста ESPN.

Напомним, что Анхель ди Мария выступал за «Росарио Сентраль» с 2005 по 2007 год.