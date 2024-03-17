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«Бенфика» обыграла «Каса Пию» и возглавила Примейру

17 Марта 2024 • 23:11 Комментировать
Каса Пия
0:1
Бенфика
окончен

В 26-м туре чемпионата Португалии «Бенфика» гостила у «Каса Пии» и с трудом одержала важную победу. Фаворит был сильнее по всем статьям, но отличился только раз - на 74-й минуте с передачи Жоау Мариу метко пробил Артур Кабрал.

«Орлы» вышли в лидеры и опережают «Спортинг» на два очка, но при этом провели на два матча больше.

Протокол игры  
Каса Пия0:1Бенфика
  74'Кабрал Артур (0:1)
Батишта РикардуВарела Фернанду 86' (Андраде Фернандо ( 86') Золотич НерминТчамба ДуплексЛаррасабаль ГаискаСеговия Теласко 74' (Жушту Самуэл ( 74') Нето АнжелоКастро Пабло 62' (Ламейраш Рубен ( 62') Лело ЛеонардоМорейра Нуну 62' (Сома Юки ( 62') Кардозо Фелиппе 74' (Лакксимикант Андре ( 74')
Запасные: Нунеш ЖоауПаэс ЛукасКрюгор Кевин МартинЖералдеш Андре
Трубин АнатолийБах Александр 89' (Араужу Томаш ( 89') Силва Антониу  77'Отаменди НиколасЭурснес ФредрикФлорентину  45' 59' (Кабрал Артур ( 59') Невеш ЖоауДи Мария АнхельСилва РафаМариу ЖоауЛеонардо Маркос 59' (Нерес Давид ( 59')
Запасные: Тенгстедт КасперСоареш СамуэлРодригес Фелипе IIРольхейсер БенхаминАльваро ФернандесГовейя Тьягу
17 марта. Стадион "Мунисипал де Риу Майор".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Каса Пия

Новости по матчу

16 Марта
21:33
Бесплатный прогноз и ставка на матч Каса Пия — Бенфика чемпионата Португалии — 17 марта 2024
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