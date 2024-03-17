«Бенфика» обыграла «Каса Пию» и возглавила Примейру

В 26-м туре чемпионата Португалии «Бенфика» гостила у «Каса Пии» и с трудом одержала важную победу. Фаворит был сильнее по всем статьям, но отличился только раз - на 74-й минуте с передачи Жоау Мариу метко пробил Артур Кабрал.
«Орлы» вышли в лидеры и опережают «Спортинг» на два очка, но при этом провели на два матча больше.
Протокол игры
|74'Кабрал Артур (0:1)
Батишта Рикарду•Варела Фернанду86' (Андраде Фернандо (86') •Золотич Нермин•Тчамба Дуплекс•Ларрасабаль Гаиска•Сеговия Теласко74' (Жушту Самуэл (74') •Нето Анжело•Кастро Пабло62' (Ламейраш Рубен (62') •Лело Леонардо•Морейра Нуну62' (Сома Юки (62') •Кардозо Фелиппе74' (Лакксимикант Андре (74')
Трубин Анатолий•Бах Александр89' (Араужу Томаш (89') •Силва Антониу• 77'Отаменди Николас•Эурснес Фредрик•Флорентину 45'59' (Кабрал Артур (59') •Невеш Жоау•Ди Мария Анхель•Силва Рафа•Мариу Жоау•Леонардо Маркос59' (Нерес Давид (59')
17 марта. Стадион "Мунисипал де Риу Майор".
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