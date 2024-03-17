«Бенфика» обыграла «Каса Пию» и возглавила Примейру

В 26-м туре чемпионата Португалии «Бенфика» гостила у «Каса Пии» и с трудом одержала важную победу. Фаворит был сильнее по всем статьям, но отличился только раз - на 74-й минуте с передачи Жоау Мариу метко пробил Артур Кабрал.

«Орлы» вышли в лидеры и опережают «Спортинг» на два очка, но при этом провели на два матча больше.