Роберто Мартинес: «Пепе нужен нашей команде»

Наставник португальской сборной Роберто Мартинес восхищается игрой ветерана Пепе, который продолжает надевать футболку национальной команды, несмотря на свой возраст. Мартинес пояснил, чем для него важен защитник «Порту».

- Выступление Пепе в Лиге чемпионов невероятно, волшебным. Он 210 минут сдерживал лучших нападающих английской Премьер-лиги. Это говорит об его уровне. Он образцовый профессионал, и его присутствие в нашей раздевалке очень важно для нас. Она становится лучше, когда он с нами, - цитирует слова Мартинеса pianetamilan.it.

Пепе выступает за сборную Португалии с 2007 года. 26 февраля ему исполнился 41 год.