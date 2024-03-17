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Чемпионат Португалии

Роберто Мартинес: «Пепе нужен нашей команде»

17 Марта 2024 • 10:17 Комментировать

Наставник португальской сборной Роберто Мартинес восхищается игрой ветерана Пепе, который продолжает надевать футболку национальной команды, несмотря на свой возраст. Мартинес пояснил, чем для него важен защитник «Порту».

- Выступление Пепе в Лиге чемпионов невероятно, волшебным. Он 210 минут сдерживал лучших нападающих английской Премьер-лиги. Это говорит об его уровне. Он образцовый профессионал, и его присутствие в нашей раздевалке очень важно для нас. Она становится лучше, когда он с нами, - цитирует слова Мартинеса pianetamilan.it.

Пепе выступает за сборную Португалии с 2007 года. 26 февраля ему исполнился 41 год.


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