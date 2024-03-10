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Чемпионат Португалии

«Арока» всё же не смогла остановить «Спортинг»

10 Марта 2024 • 22:59 Комментировать
Арока
0:3
Спортинг Л

В матче 25-го тура Примейры «Арока» дала бой «Спортингу» и практически ни в чём не уступила лидеру сезона, кроме главного параметра. Ключевым моментом стала атака гостей на 19-й минуте, когда Матеус Рейс вывел фактически на пустые ворота Виктора Дьёкереша. Перед финальным свистком отличился Жени Катаму. Гости еще успели сделать счет разгромным - 0:3.

«Спортинг» лидирует с отрывом от «Бенфики» в четыре очка. Противник - седьмой.

Протокол игры  
Арока0:3Спортинг Л
  19'Дьёкереш Виктор (0:1)
  

90' Катаму Жени (0:2)

90'  (0:3)

Де Арруабаррена ИгнасиоЭшгаю ТьягуГалович Нино  84' 85' (Куасси Эбуэ ( 85') Монтеро ФранcискоВеверсон 85' (Куарежма ( 85') Симау Давид  80'Сантуш ПедруДжейсон 72' (Лаваль Юсуф ( 72') Гонсалес Кристо 85' (Пуче Мигель ( 85') Силла МорлейМухика Рафаэль
Запасные: Милованов БогданТрецца АльфонсоМорейра ПедруТиагоБускетс Ориоль
Израэль ФранкоКуарежма Эдуарду 46' (Инасиу Гонсалу ( 46') Коатес Себастьян 67' (Паулинью Жуан ( 67') Диоманде УсманКатаму ЖениМорита Хидемаса 76' (Браганса Даниэл ( 76') Юлманд МортенМатеус РейсТринкан Франсишку 67' (Сен-Жюст Джеремая ( 67') Дьёкереш ВикторПоте 90' (Сантуш Нуну II ( 90')
Запасные: Коба КуандредиЭдвардс МаркусЭсгаю РикардуПинту Диогу
10 марта. Стадион "Муниципальный стадион Ароки" (Арока).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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