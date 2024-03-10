«Арока» всё же не смогла остановить «Спортинг»

В матче 25-го тура Примейры «Арока» дала бой «Спортингу» и практически ни в чём не уступила лидеру сезона, кроме главного параметра. Ключевым моментом стала атака гостей на 19-й минуте, когда Матеус Рейс вывел фактически на пустые ворота Виктора Дьёкереша. Перед финальным свистком отличился Жени Катаму. Гости еще успели сделать счет разгромным - 0:3.
«Спортинг» лидирует с отрывом от «Бенфики» в четыре очка. Противник - седьмой.
Протокол игры
|19'Дьёкереш Виктор (0:1)
90' Катаму Жени (0:2)
90' (0:3)
Де Арруабаррена Игнасио•Эшгаю Тьягу•Галович Нино 84'85' (Куасси Эбуэ (85') •Монтеро Франcиско•Веверсон85' (Куарежма (85') •Симау Давид• 80'Сантуш Педру•Джейсон72' (Лаваль Юсуф (72') •Гонсалес Кристо85' (Пуче Мигель (85') •Силла Морлей•Мухика Рафаэль
Израэль Франко•Куарежма Эдуарду46' (Инасиу Гонсалу (46') •Коатес Себастьян67' (Паулинью Жуан (67') •Диоманде Усман•Катаму Жени•Морита Хидемаса76' (Браганса Даниэл (76') •Юлманд Мортен•Матеус Рейс•Тринкан Франсишку67' (Сен-Жюст Джеремая (67') •Дьёкереш Виктор•Поте90' (Сантуш Нуну II (90')
Запасные: Коба Куандреди•Эдвардс Маркус•Эсгаю Рикарду•Пинту Диогу
10 марта. Стадион "Муниципальный стадион Ароки" (Арока).
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