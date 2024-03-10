«Арока» всё же не смогла остановить «Спортинг»

В матче 25-го тура Примейры «Арока» дала бой «Спортингу» и практически ни в чём не уступила лидеру сезона, кроме главного параметра. Ключевым моментом стала атака гостей на 19-й минуте, когда Матеус Рейс вывел фактически на пустые ворота Виктора Дьёкереша. Перед финальным свистком отличился Жени Катаму. Гости еще успели сделать счет разгромным - 0:3.

«Спортинг» лидирует с отрывом от «Бенфики» в четыре очка. Противник - седьмой.