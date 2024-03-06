​«Бенфика» проиграла «Порту» 0:5, но предпочла не публиковать результат

В очередном туре португальского чемпионата катастрофу потерпела оставшаяся вдесятером в матче против «Порту» лиссабонская «Бенфика» - «орлы» получили в свои ворота пять мячей. Пресс-служба клуба предпочла не публиковать финальный итог матча, прекрасно понимая, что ничего хорошего он после себя не повлечет.

Но если в «твиттере» игра в молчанку началась со счета 4:0, то в «инсте» и «фэбэ» клуба то, что дело пахнет керосином, почувствовали гораздо раньше - там не стали сообщать даже о третьем голе «Порту», не говоря уже о дальнейших событиях, как удаление в стане клуба и еще три пропущенных мяча.

«Бенфика» упустила шанс возглавить турнирную таблицу, в ней по-прежнему лидирует «Спортинг».