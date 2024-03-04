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Чемпионат Португалии

«Порту» уничтожил «Бенфику», забив пять мячей

04 Марта 2024 • 01:29 Комментировать
Порту
5:0
Бенфика

В центральном матче двадцать четвертого тура «Порту» уничтожил оставшуюся вдесятером «Бенфику», украинский вратарь которой Анатолий Трубин получил в свои ворота пять мячей. Впрочем, было бы некорректным отнести поражение лишь на тот факт, что «Бенфика» осталась вдесятером - еще до удаления Николаса Отаменди на 61-й минуте она уже получила в свои ворота три мяча.

А затем на 75-й минуте Пепе Акино ворвался справа в штрафную и мощно пробил в ближний угол, чего Трубин явно не ожидал. Последний гвоздь в крышку гроба был воткнут на 90-й минуте, когда Лоудер головой замкнул фланговый навес - а Трубин лишь проводил мяч взглядом.

«Порту» поднялся - но лишь на третье место, а «Бенфика» упустила лидерство в турнирной таблице в пользу «Спортинга».  

Протокол игры  
Порту5:0Бенфика
(1:0) Галено Вандерсон20'  
(2:0) Галено Вандерсон44'  
(3:0) Венделл Боргес55'  
(4:0) Пепе VI75'  
(5:0) Лодер Дэнни90'  
Кошта ДиогуМариу Жоау III 83' (Санчес Хорхе ( 83') Пепе КеплерОтавио ЭдмилсонВенделл БоргесНико Гонсалес  79' 83' (Эуштакиу Стивен ( 83') Варела АланКонсейсау Франсишку 88' (Мартинес Антонио III ( 88') Пепе VIГалено Вандерсон 82' (Хайме Иван ( 82') Эванилсон 83' (Лодер Дэнни ( 83')
Запасные: Кардозу ФабиуГруйич МаркоРамош КлаудиуБоржеш Гонсалу
Трубин АнатолийЭурснес ФредрикСилва АнтониуОтаменди Николас  52'  61'Родригес Фелипе II  31' 46' (Альваро Фернандес ( 46') Невеш ЖоауКекчю Оркун 46' (Флорентину ( 46') Ди Мария Анхель 57' (Нерес Давид ( 57') Силва Рафа 63' (Араужу Томаш ( 63') Мариу ЖоауТенгстедт Каспер 56' (Кабрал Артур ( 56')
Запасные: Соареш СамуэлРольхейсер БенхаминЛеонардо МаркосГовейя Тьягу
03 марта. Стадион "Драгау" (Порту).

 

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