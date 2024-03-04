«Порту» уничтожил «Бенфику», забив пять мячей

В центральном матче двадцать четвертого тура «Порту» уничтожил оставшуюся вдесятером «Бенфику», украинский вратарь которой Анатолий Трубин получил в свои ворота пять мячей. Впрочем, было бы некорректным отнести поражение лишь на тот факт, что «Бенфика» осталась вдесятером - еще до удаления Николаса Отаменди на 61-й минуте она уже получила в свои ворота три мяча.
А затем на 75-й минуте Пепе Акино ворвался справа в штрафную и мощно пробил в ближний угол, чего Трубин явно не ожидал. Последний гвоздь в крышку гроба был воткнут на 90-й минуте, когда Лоудер головой замкнул фланговый навес - а Трубин лишь проводил мяч взглядом.
«Порту» поднялся - но лишь на третье место, а «Бенфика» упустила лидерство в турнирной таблице в пользу «Спортинга».
Протокол игры
|(1:0) Галено Вандерсон20'
|(2:0) Галено Вандерсон44'
|(3:0) Венделл Боргес55'
|(4:0) Пепе VI75'
|(5:0) Лодер Дэнни90'
Кошта Диогу•Мариу Жоау III83' (Санчес Хорхе (83') •Пепе Кеплер•Отавио Эдмилсон•Венделл Боргес•Нико Гонсалес 79'83' (Эуштакиу Стивен (83') •Варела Алан•Консейсау Франсишку88' (Мартинес Антонио III (88') •Пепе VI•Галено Вандерсон82' (Хайме Иван (82') •Эванилсон83' (Лодер Дэнни (83')
Запасные: Кардозу Фабиу•Груйич Марко•Рамош Клаудиу•Боржеш Гонсалу
Трубин Анатолий•Эурснес Фредрик•Силва Антониу•Отаменди Николас 52'• 61'Родригес Фелипе II 31'46' (Альваро Фернандес (46') •Невеш Жоау•Кекчю Оркун46' (Флорентину (46') •Ди Мария Анхель57' (Нерес Давид (57') •Силва Рафа63' (Араужу Томаш (63') •Мариу Жоау•Тенгстедт Каспер56' (Кабрал Артур (56')
03 марта. Стадион "Драгау" (Порту).
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