«Порту» уничтожил «Бенфику», забив пять мячей

В центральном матче двадцать четвертого тура «Порту» уничтожил оставшуюся вдесятером «Бенфику», украинский вратарь которой Анатолий Трубин получил в свои ворота пять мячей. Впрочем, было бы некорректным отнести поражение лишь на тот факт, что «Бенфика» осталась вдесятером - еще до удаления Николаса Отаменди на 61-й минуте она уже получила в свои ворота три мяча.

А затем на 75-й минуте Пепе Акино ворвался справа в штрафную и мощно пробил в ближний угол, чего Трубин явно не ожидал. Последний гвоздь в крышку гроба был воткнут на 90-й минуте, когда Лоудер головой замкнул фланговый навес - а Трубин лишь проводил мяч взглядом.

«Порту» поднялся - но лишь на третье место, а «Бенфика» упустила лидерство в турнирной таблице в пользу «Спортинга».