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Чемпионат Португалии

«Спортинг» пропустил два мяча от «Фаренсе», но всё же победил

03 Марта 2024 • 23:06 Комментировать
Спортинг Л
3:2
Фаренсе
окончен

В 23-м туре чемпионата Португалии «Спортинг» принимал середняков из «Фаренсе» и мог упустить победный результат. Даниэл Браганса здорово сыграл на добивании на 11-й минуте и открыл счет. Виктор Дьёкереш удвоил перевес, но фаворит сразу пропустил удар из-за штрафной от Мохамеда Беллуми. На 50-й минуте хорошо нам известный Зе Луиш головой сделал счет равным - 2:2. Но довольно быстро Поте завершил комбинацию «Спортинга», его гол стал победным - 3:2.

«Спортинг» потеснил «Бенфику» с первого места, соперник - 10-й.

Протокол игры  
Спортинг Л3:2Фаренсе
(1:0) Браганса Даниэл11'  
(2:0) Дьёкереш Виктор29'  
  32'Беллуми Мохамед (2:1)
  50'Зе Луиш Жозе (2:2)
(3:2) Поте53'  
Израэль ФранкоСен-Жюст Джеремая  48' 69' (Коатес Себастьян ( 69') Диоманде УсманМатеус Рейс 55' (Куарежма Эдуарду ( 55') Эсгаю РикардуЮлманд Мортен 55' (Морита Хидемаса ( 55') Браганса ДаниэлСантуш Нуну IIЭдвардс Маркус 78' (Паулинью Жуан ( 78') Дьёкереш ВикторПоте 54' (Тринкан Франсишку ( 54')
Запасные: Коба КуандредиПинту ДиогуКатаму ЖениФреснеда Иван
Вельо РикардоПасторСилва ГонсалуМускат Зак  40' 84' (Барбоза Рафаэл II ( 84') Оливейра ТалисКасерес ФакундоИсидоро Фабрисио  22' 64' (Гонсалвеш Витор ( 64') Фалькао КлаудиоЭлвис 52' (Матиаш Марку ( 52') Зе Луиш Жозе  45' 85' (Понде Кристиан ( 85') Беллуми Мохамед 84' (Веласкес Джон ( 84')
Запасные: Miguel Carvalho IIДельгадо ФрансискоРосси ИгорСерука Андре
03 марта. Стадион "Жозе Алваладе" (Лиссабон).

 

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