«Спортинг» пропустил два мяча от «Фаренсе», но всё же победил

В 23-м туре чемпионата Португалии «Спортинг» принимал середняков из «Фаренсе» и мог упустить победный результат. Даниэл Браганса здорово сыграл на добивании на 11-й минуте и открыл счет. Виктор Дьёкереш удвоил перевес, но фаворит сразу пропустил удар из-за штрафной от Мохамеда Беллуми. На 50-й минуте хорошо нам известный Зе Луиш головой сделал счет равным - 2:2. Но довольно быстро Поте завершил комбинацию «Спортинга», его гол стал победным - 3:2.

«Спортинг» потеснил «Бенфику» с первого места, соперник - 10-й.