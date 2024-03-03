«Спортинг» пропустил два мяча от «Фаренсе», но всё же победил

В 23-м туре чемпионата Португалии «Спортинг» принимал середняков из «Фаренсе» и мог упустить победный результат. Даниэл Браганса здорово сыграл на добивании на 11-й минуте и открыл счет. Виктор Дьёкереш удвоил перевес, но фаворит сразу пропустил удар из-за штрафной от Мохамеда Беллуми. На 50-й минуте хорошо нам известный Зе Луиш головой сделал счет равным - 2:2. Но довольно быстро Поте завершил комбинацию «Спортинга», его гол стал победным - 3:2.
«Спортинг» потеснил «Бенфику» с первого места, соперник - 10-й.
Протокол игры
|(1:0) Браганса Даниэл11'
|(2:0) Дьёкереш Виктор29'
|32'Беллуми Мохамед (2:1)
|50'Зе Луиш Жозе (2:2)
|(3:2) Поте53'
Израэль Франко•Сен-Жюст Джеремая 48'69' (Коатес Себастьян (69') •Диоманде Усман•Матеус Рейс55' (Куарежма Эдуарду (55') •Эсгаю Рикарду•Юлманд Мортен55' (Морита Хидемаса (55') •Браганса Даниэл•Сантуш Нуну II•Эдвардс Маркус78' (Паулинью Жуан (78') •Дьёкереш Виктор•Поте54' (Тринкан Франсишку (54')
Запасные: Коба Куандреди•Пинту Диогу•Катаму Жени•Фреснеда Иван
Вельо Рикардо•Пастор•Силва Гонсалу•Мускат Зак 40'84' (Барбоза Рафаэл II (84') •Оливейра Талис•Касерес Факундо•Исидоро Фабрисио 22'64' (Гонсалвеш Витор (64') •Фалькао Клаудио•Элвис52' (Матиаш Марку (52') •Зе Луиш Жозе 45'85' (Понде Кристиан (85') •Беллуми Мохамед84' (Веласкес Джон (84')
03 марта. Стадион "Жозе Алваладе" (Лиссабон).
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