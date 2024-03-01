«Спортинг» одолел «Бенфику» в первом кубковом полуфинале

«Спортинг» с «Бенфикой» провели первый полуфинальный матч Кубка Португалии. Если по ударам в створ хозяева были чуть лучше (5:4), то в целом били по воротам гораздо чаще - 21 против 5. Реализация моментов была не на высоте, но на девятой минуте каждого тайма удавалось забить «орлам». Поте и Виктор Дьёкереш сделали счет 2:0. Фредрик Эурснес вернул «Бенфику» в борьбу результативной попыткой на 69-й минуте.
Всё решится в ответной встрече.
Протокол игры
|(1:0) Поте9'
|(2:0) Дьёкереш Виктор54'
|69'Эурснес Фредрик (2:1)
Израэль Франко•Диоманде Усман•Коатес Себастьян•Куарежма Эдуарду•Катаму Жени86' (Сантуш Нуну II (86') •Морита Хидемаса•Юлманд Мортен• 33'Матеус Рейс•Эдвардс Маркус74' (Эсгаю Рикарду (74') •Дьёкереш Виктор•Поте
Трубин Анатолий•Бах Александр46' (Родригес Фелипе II (46') •Силва Антониу•Отаменди Николас• 31'Эурснес Фредрик•Невеш Жоау•Кекчю Оркун 75'88' (Говейя Тьягу (88') •Мариу Жоау•Ди Мария Анхель• 75'Силва Рафа• 79'Нерес Давид61' (Тенгстедт Каспер (61')
29 февраля.
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