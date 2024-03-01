«Спортинг» одолел «Бенфику» в первом кубковом полуфинале

«Спортинг» с «Бенфикой» провели первый полуфинальный матч Кубка Португалии. Если по ударам в створ хозяева были чуть лучше (5:4), то в целом били по воротам гораздо чаще - 21 против 5. Реализация моментов была не на высоте, но на девятой минуте каждого тайма удавалось забить «орлам». Поте и Виктор Дьёкереш сделали счет 2:0. Фредрик Эурснес вернул «Бенфику» в борьбу результативной попыткой на 69-й минуте.

Всё решится в ответной встрече.