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Чемпионат Португалии

«Спортинг» одолел «Бенфику» в первом кубковом полуфинале

01 Марта 2024 • 01:46 Комментировать
Спортинг Л
2:1
Бенфика

«Спортинг» с «Бенфикой» провели первый полуфинальный матч Кубка Португалии. Если по ударам в створ хозяева были чуть лучше (5:4), то в целом били по воротам гораздо чаще - 21 против 5. Реализация моментов была не на высоте, но на девятой минуте каждого тайма удавалось забить «орлам». Поте и Виктор Дьёкереш сделали счет 2:0. Фредрик Эурснес вернул «Бенфику» в борьбу результативной попыткой на 69-й минуте.

Всё решится в ответной встрече.

Протокол игры  
Спортинг Л2:1Бенфика
(1:0) Поте9'  
(2:0) Дьёкереш Виктор54'  
  69'Эурснес Фредрик (2:1)
Израэль ФранкоДиоманде УсманКоатес СебастьянКуарежма ЭдуардуКатаму Жени 86' (Сантуш Нуну II ( 86') Морита ХидемасаЮлманд Мортен  33'Матеус РейсЭдвардс Маркус 74' (Эсгаю Рикарду ( 74') Дьёкереш ВикторПоте
Запасные: Коба КуандредиБраганса ДаниэлНету ЛуишСен-Жюст ДжеремаяФреснеда ИванАдан АнтониоПаулинью Жуан
Трубин АнатолийБах Александр 46' (Родригес Фелипе II ( 46') Силва АнтониуОтаменди Николас  31'Эурснес ФредрикНевеш ЖоауКекчю Оркун  75' 88' (Говейя Тьягу ( 88') Мариу ЖоауДи Мария Анхель  75'Силва Рафа  79'Нерес Давид 61' (Тенгстедт Каспер ( 61')
Запасные: Соареш СамуэлАраужу ТомашЛеонардо МаркосКабрал АртурФлорентинуАльваро Фернандес
29 февраля.

 

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