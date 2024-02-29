«Порту» обыграл «Санта-Клару» в перенесённом из-за погоды матче Кубка Португалии

«Порту» вечером четверга пробился в полуфинал Кубка Португалии. В четвертьфинальном матче «драконы» обыграли «Санта-Клару» в гостях, одержав волевую победу над оппонентами – 2:1.
Напомним, что эта игра должна была пройти ещё 8 февраля, то тогда три недели назад в дело вмешалась погода – матч был прерван, встречу по итогу нулевой ничьей в середине первого тайма было решено доиграть.
Теперь в полуфинале «Порту» сыграет в двухматчевом противостоянии против «Витории Гимарайнш». Во второй полуфинальной паре свои отношения выяснят два лиссабонских гранда – «Бенфика» и «Спортинг».
Протокол игры
|(1:0) Мартинс Рафаэл VI27'
|51'Эванилсон (1:1)
|61'Галено Вандерсон (1:2)
Marcos Guillermo Diaz•Sidney Lima•Роша Луиш II•Pedro Pacheco III•Соарес Лукас88' (Андрезиньо Андре (88') •Klismahn 64'83' (Nunes Matheus (83') •Феррейра Педру• 88'Энрике Паулу83' (Yannick Semedo (83') •Бруно Алмейда72' (Сафира Алиссон (72') •Мартинс Рафаэл VI•Винисиус XXX 22'72' (Рикардиньо Феррейра (72')
Запасные: Батиста Габриэл•Ageu•Сантос Рафаэл II•Веласкес Хосе
Кошта Диогу•Мариу Жоау III46' (Лодер Дэнни (46') •Пепе Кеплер• 8'Кардозу Фабиу•Венделл Боргес•Варела Алан•Нико Гонсалес90' (Груйич Марко (90') •Консейсау Франсишку•Пепе VI•Галено Вандерсон• 67'Эванилсон79' (Хайме Иван (79')
29 февраля.
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