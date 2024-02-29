«Порту» обыграл «Санта-Клару» в перенесённом из-за погоды матче Кубка Португалии

«Порту» вечером четверга пробился в полуфинал Кубка Португалии. В четвертьфинальном матче «драконы» обыграли «Санта-Клару» в гостях, одержав волевую победу над оппонентами – 2:1.

Напомним, что эта игра должна была пройти ещё 8 февраля, то тогда три недели назад в дело вмешалась погода – матч был прерван, встречу по итогу нулевой ничьей в середине первого тайма было решено доиграть.

Теперь в полуфинале «Порту» сыграет в двухматчевом противостоянии против «Витории Гимарайнш». Во второй полуфинальной паре свои отношения выяснят два лиссабонских гранда – «Бенфика» и «Спортинг».