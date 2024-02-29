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Чемпионат Португалии

«Порту» обыграл «Санта-Клару» в перенесённом из-за погоды матче Кубка Португалии

29 Февраля 2024 • 21:10 Комментировать
Санта-Клара
1:2
Порту

«Порту» вечером четверга пробился в полуфинал Кубка Португалии. В четвертьфинальном матче «драконы» обыграли «Санта-Клару» в гостях, одержав волевую победу над оппонентами – 2:1.

Напомним, что эта игра должна была пройти ещё 8 февраля, то тогда три недели назад в дело вмешалась погода – матч был прерван, встречу по итогу нулевой ничьей в середине первого тайма было решено доиграть.

Теперь в полуфинале «Порту» сыграет в двухматчевом противостоянии против «Витории Гимарайнш». Во второй полуфинальной паре свои отношения выяснят два лиссабонских гранда – «Бенфика» и «Спортинг».

Протокол игры  
Санта-Клара1:2Порту
(1:0) Мартинс Рафаэл VI27'  
  51'Эванилсон (1:1)
  61'Галено Вандерсон (1:2)
Marcos Guillermo DiazSidney LimaРоша Луиш IIPedro Pacheco IIIСоарес Лукас 88' (Андрезиньо Андре ( 88') Klismahn  64' 83' (Nunes Matheus ( 83') Феррейра Педру  88'Энрике Паулу 83' (Yannick Semedo ( 83') Бруно Алмейда 72' (Сафира Алиссон ( 72') Мартинс Рафаэл VIВинисиус XXX  22' 72' (Рикардиньо Феррейра ( 72')
Запасные: Батиста ГабриэлAgeuСантос Рафаэл IIВеласкес Хосе
Кошта ДиогуМариу Жоау III 46' (Лодер Дэнни ( 46') Пепе Кеплер  8'Кардозу ФабиуВенделл БоргесВарела АланНико Гонсалес 90' (Груйич Марко ( 90') Консейсау ФрансишкуПепе VIГалено Вандерсон  67'Эванилсон 79' (Хайме Иван ( 79')
Запасные: Эуштакиу СтивенМартинес Антонио IIIРамош КлаудиуБоржеш ГонсалуФранко АндреОтавио Эдмилсон
29 февраля.

 

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